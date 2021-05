OVERBLIK: Så mange ton mink skal brændes på to måneder

Minkene har ligget i jorden i et halvt år, så der ikke længere skulle være en smitterisiko ved at tage de døde dyr op af jorden igen.

Men torsdag er en prøvedag, og arbejdet går først for alvor i gang senere på måneden.

Læs mere om tidsplanen for at få de døde dyr gravet op og destrueret:

* Der er cirka fire millioner mink i grave. De vejer tilsammen omtrent 13.300 ton og er fordelt i grave på militære områder ved Holstebro og Karup.

* Torsdag, fredag og lørdag er prøvedage, hvor der særligt er fokus på afbrændingen af mink. Ingen af de 13 affaldsanlæg fordelt over hele landet, der er med til at brænde mink, har erfaring med at brænde blandingen af mink, kalk, jord og salt.

* I slutningen af maj går arbejdet for alvor i gang i Nørre Felding ved Holstebro. Det ventes at tage cirka tre uger.

* I midten af juni begynder myndighederne at grave mink op i Karup og sende dem til forbrænding. Også det ventes at tage cirka tre uger.

* Jorden under minkene i gravene skal også graves op og sendes til deponering for at mindske risiko for forurening. Derefter lægges der ny jord på.

* Først da bør lugtgenerne være væk.

* Arbejdet skal være overstået i midten af juli.

Kilde: Fødevarestyrelsen.