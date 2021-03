OVERBLIK: SSI holder øje med virusvarianter og -mutationer

Den nye test, Delta-2-PCR, kan - inden for 12-24 timer efter at der er kommet svar på en pcr-test - fastslå, om der er tale om den brasilianske, sydafrikanske eller britiske variant.

Det er også håbet, at den på et tidspunkt kan bruges til at finde en række varianter, der bærer mutationen E484K. Den giver virusset nedsat følsomhed over for antistoffer.

Men hvilke varianter holdes SSI øje med - og hvorfor? Det kan du blive klogere på her.

* Virusvariant B117:

Varianten blev første gang påvist i september sidste år i England.

Der er bred enighed om, at varianten er mere smitsom end den oprindelige varianter af coronavirus. Den øgede smitsomhed er vurderet til at være mellem 35 og 75 procent. I Danmark viser det relative kontakttal for varianten, at den er 55 procent mere smitsom end andre varianter.

Analyser har indikeret, at B117 ikke har medført alvorligere sygdom. Foreløbige resultater fra nyere studier tyder på, at der kan være øget dødelighed ved infektion med varianten.

Om B117 forårsager alvorligere sygdom undersøges yderligere. Foreløbige resultater antyder kun let nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer.

I England har man fundet B117 med en ekstra mutation, E484K. Det er bekymrende, skriver SSI, for studier har vist, at E484K giver nedsat følsomhed for antistoffer. Det er ifølge SSI ikke tilfældet i Danmark.

* Virusvariant B1351:

Denne virusvariant blev første gang påvist i Sydafrika i oktober sidste år.

Den har flere mutationer i spike-proteinet på overfladen af virusset. Særligt tre af dem - K417N, E484K og N501Y - bekymrer forskerne. Det er nemlig muligt, at nogle af dem kan påvirke variantens smitsomhed eller følsomhed for antistoffer.

Studier har vist, at E484K-mutationen giver nedsat følsomhed for antistoffer. Nedsat følsomhed for antistoffer giver en bekymring for vacciners effekt på denne variant og for risikoen for at blive smittet igen.

Der har tidligere været berettet om 13 registrerede tilfælde af varianten med den pågældende mutation. Derudover melder Københavns Kommune fredag om et udbrud i kvarteret Nordvest uden at nævne, hvor mange der er bekræftet smittet.

* Virusvariant P1:

I januar i år rapporterede Brasilien og Japan om varianten P1, der første gang blev fundet i den brasilianske by Manaus og hos rejsende fra Japan, der havde været i Brasilien.

Varianten har ti mutationer i spike-proteinet. Særligt tre af dem er vigtige at holde øje med. Da varianten har mutationen N501Y, som også den britiske og den sydafrikanske variant har, er der stor mistanke om, at varianten P1 har øget smitsomhed. Det er dog ikke endeligt bevist.

Det vides ikke, om varianten giver alvorligere sygdom.

P1 har også mutationen E484K, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer.

* Virusvariant P2:

Denne variant blev fundet i Rio de Janeiro i Brasilien i slutningen af december sidste år.

Ligesom varianten P1 har denne variant også mutationen E484K, som studier forbinder med nedsat følsomhed for antistoffer. Det vides ikke, om varianten giver alvorligere sygdom.

* Virusvariant N439K:

Varianten blev første gang påvist i Skotland i marts sidste år, men den er også set i en række andre lande. I Europa er det især i Slovenien, Tjekkiet og Rumænien.

Der er øget fokus på denne variant, da studier viser, at N439K blandt andet indikerer nedsat følsomhed over for antistoffer.

Der er ikke evidens for, at denne variant påvirker effekten af vacciner. Der er heller ikke noget, der tyder på øget smitsomhed eller et alvorligere sygdomsforløb.

Der er ikke noget i denne variant, der tyder på, at den er mere alvorlig end det generelle billede med coronavirus i Danmark.

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).