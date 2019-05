OVERBLIK: S-plan for økonomi får hård modtagelse

- Det kan blive dyrt for Danmark, det handler ikke kun om penge, men også om andre ting. De prøver at pakke det ind i en retorik om, at det kun er de rigeste, der skal til lommerne, men det forholder sig ikke sådan.

Planen fik en hård modtagelse på Christiansborg, her er et udpluk af reaktioner fra partierne i Folketinget:

* Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl:

- Partiet giver et billede af, at uanset hvor man er, så kommer der en dryssende guldregn ned over en, og sådan ved vi jo godt, at det ikke er i praksis.

* Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen:

- Først brændte de råderummet af. Nu kommer de med højere skatter. 70'ernes uansvarlige politik er på vej tilbage.

* SF's formand, Pia Olsen Dyhr:

- Jeg leder også efter klimaet i planen. Det skuffer mig, at Socialdemokratiet ikke har sat et konkret beløb på. Det er nu, vi skal rykke, og den grønne omstilling koster altså penge.

* Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper:

- Det (at hæve lave offentlige ydelser, red.) kommer stadigvæk til at være en af vores absolut øverste prioriteter. Derfor er det en mindre skandale, at S ikke har indregnet det i sin økonomiske plan.

* De Radikales politiske leder, Morten Østergaard:

- Når det handler om evnen og viljen til at tage hånd om de mest udsatte grupper i Danmark, er jeg stadig lidt forbløffet over, at man som radikal partileder skal kræve af en socialdemokratisk regering, at vi bekæmper fattigdom.

* De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen:

- Ny plan fra Socialdemokratiet sætter skatten op og straffer investeringer. Tredobling af skatten på familieejede virksomheder og fastholder skat, der kan ramme boligejere. Og hvad blev der af løftet om flere betjente? Det bliver et nej tak herfra.