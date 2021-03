OVERBLIK: Rettens begrundelse for at dømme 30-årig kvinde

En 30-årig kvinde er fredag ved Københavns Byret blevet idømt to års fængsel for sin rolle ved en voldelig demonstration. Se her, hvad hun er dømt for og hvorfor.

* Kvinden er frifundet for en særlig bestemmelse i straffeloven, som drejer sig om at fremkalde et opløb.

* Retten har fundet det bevist, at kvinden via en højttaler henvendte sig til mindst 400 demonstranter og sagde: "Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her".

* Retten lægger også vægt på andre ytringer fra kvinden, for eksempel: "Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck Systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele, mand. Tak".

* Retten finder det desuden bevist, at kvinden har deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige orden, fordi hun gik forrest i demonstrationen med en megafon, mens demonstrationen udviklede sig voldeligt. Desuden forlod kvinden ikke stedet, da politiet opløste demonstrationen.

* Retten anser det som bevist, at kvinden med sine handlinger har medvirket til vold mod politiet og til grov forstyrrelse af den offentlige orden. Retten vurderer, at hun har handlet i forening med en større gruppe medgerningsmænd.

* Retten bemærker, at det ikke har betydning, at kvinden brugte udtrykket "ikke-voldelig". Retten lægger vægt på, at kvinden har brugt ordet "smadre".

* Retten lægger også vægt på, at kvinden fortsatte med at opildne forsamlingen, også efter at hun havde set, at der blev affyret fyrværkeri og kastet genstande mod politiet.