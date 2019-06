OVERBLIK: Regioner glæder sig, byggeriet efterspørger penge

Her kan du læse et udpluk af de skriftlige reaktioner fra forskellige foreninger og interesseorganisationer.

Socialdemokratiet er nået til en politisk forståelse med SF, De Radikale og Enhedslisten om et grundlag for en kommende regering.

* Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace Norden:

- Regeringen og de tre støttepartier skal have stor ros for at sætte en helt ny og nødvendig retning med et bindende klimamål om at reducere 70 procent af drivhusgasserne i 2030, så Danmark gør sit for at give en planet i bedre balance videre til de næste generationer.

* Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner:

- Sundhedsvæsenet står foran store udfordringer, og derfor glæder vi os over, at aftalen bag den nye regering så klart slår fast, at der skal investeres i sundhedsvæsenet og ansættes mere personale.

* Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation:

- Vi ser frem til, at den nye S-regering vil sætte sig i spidsen for at finde et flertal for en ret til tidligere folkepension. Fagbevægelsen er parat til at yde sit bidrag og tage medansvar.

* Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening:

- Det er jo hjerteblod for os, at de nationale test bliver stoppet. De har været misvisende og direkte fejlbehæftede, og de er medvirkende til den præstationsstruktur, der presser mange børn og unge i dag.

* Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening:

- Det er et vigtigt signal, at partierne vil arbejde for at geninvestere i uddannelserne, men det er lige så vigtigt, at det ikke bare bliver et signal, men at man allerede på den kommende finanslov finder penge til sektoren.

* Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation:

- Det er meget positivt med fokus på, at flere skal på fuldtid, og sygefraværet skal reduceres. Derudover er det vigtigt at arbejde for, at flere flygtninge skal arbejde, færre unge falde fra deres uddannelse, og ikke mindst at seniorer skal arbejde længere.

* Kim Graugaard, fungerende administrerende direktør i Dansk Industri:

- Fra virksomhedernes side bakker vi op om, at regeringen og partierne vil sætte høje klimaambitioner for Danmark. Vi ser også meget positivt på, at partierne er enige om at investere mere i uddannelse. Det er helt afgørende - både for virksomhederne og for Danmark.

* Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer:

- Vi glæder os til at drøfte med regeringen, hvordan fødevaresektoren kan hjælpe med at reducere Danmarks klimaaftryk. Det er helt afgørende, at erhvervet selv er med til at finde løsninger.

* Lars Storr-Hansen, direktør i Dansk Byggeri:

- Partierne bag den politiske forståelse har ikke mange bud på, hvor pengene til de mange udgiftskrævende initiativer skal komme fra. Her ligger en meget stor opgave, hvis der samtidig skal være balance på de offentlige finanser, og det økonomiske råderum skal øges.

Kilder: Greenpeace, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Dansk Byggeri, Ledernes Hovedorganisation, Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer.