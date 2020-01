OVERBLIK: Regeringens udfordringer i 2020

Socialdemokratiet fik regeringsmagten i 2019. I 2020 står S-regeringen over for en række udfordringer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) leverede onsdag sin første nytårstale som statsminister.

Den havde vilkårene for udsatte børn som det helt centrale emne. Men i talen gik statsministeren ikke i detaljer med en række politiske udfordringer, der venter S-regeringen i 2020.

Få et overblik her:

* Klima

Klimaloven er forhandlet på plads. I foråret er der dog lagt op til vanskelige forhandlinger om en klimahandlingsplan.

Den skal indeholde konkrete initiativer, der skal indfri målsætningen om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

* Flerårig politiaftale

Der er så store udfordringer for politi og kriminalforsorg, at justitsminister Nick Hækkerup (S) sidste år valgte at udskyde forhandlingerne om en ny politiaftale til 2020.

Mange borgere har de senere år klaget over, at politiet ikke kommer, når man ringer. Det skal en ny flerårig politiaftale rette op på. Sker det ikke, så falder ansvaret tilbage på S-regeringen.

* Udligningsreform:

Det lykkedes ikke for den daværende VLAK-regering at finde en ny model for fordelingen af penge mellem kommunerne - den såkaldte udligning i den seneste regeringsperiode.

Nu er det S-regeringens tur. Statsministeren går efter at finde en løsning i første kvartal 2020. Men det bliver formentlig meget svært at undgå kommunal ballade.

Regeringen risikerer at komme under beskydning fra egne magtfulde S-borgmestre i de store byer - eller omvendt fra borgmestre i provinskommunerne, som Mette Frederiksen gik til valg på at hjælpe.

* Differentieret pension

Efter overenskomstforhandlingerne i foråret ventes regeringen at forsøge at nå i mål med retten til "værdig pension", som var et centralt valgløfte fra Socialdemokratiet.

Men flertallet er ikke på plads. De Radikale siger nej, fordi der mangler arbejdskraft. Dermed har Mette Frederiksen ikke opbakning fra rød blok.

I blå blok kan Dansk Folkeparti få svært ved at sige nej til at hjælpe nedslidte, men partiet kan med de afgørende mandater stille besværlige krav om at finde pengene på udlændingeområdet.

Det vil eksempelvis Enhedslisten fra rød blok formentlig modsætte sig.