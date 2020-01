OVERBLIK: Regeringens fire store opgaver i foråret

Det lykkedes ikke VLAK-regeringen at finde en ny model for fordelingen af penge mellem kommunerne. Nu er det S-regeringens tur, og det bliver en af de første udfordringer i foråret. Men en aftale vil formentlig udløse kritik. Enten fra S-borgmestre i de store byer. Eller omvendt fra borgmestre i provinsen, som Mette Frederiksen gik til valg på at hjælpe.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremlægger mandag regeringens sigtelinjer for det kommende halve år. Det sker på et pressemøde i forbindelse med regeringsseminaret på Marienborg.

2) Flerårig politiaftale:

Mange borgere har klaget over, at politiet ikke er kommet, når de har ringet. Det skal der rettes op på i en ny flerårig aftale om politiet. Samtidig varsler statsministeren nye stramninger over for fremmedkrigere. Stramningerne vil blive fremlagt på et pressemøde torsdag i denne uge.

3) Klima:

I december stillede otte af Folketingets 10 partier sig bag klimaloven. Den har et mål om 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser på ti år. I foråret venter nu forhandlingerne om de konkrete klimahandlingsplaner, som skal indfri målet. Mette Frederiksen har gjort det klart, at klimaomstillingen ikke må øge uligheden, reducere antallet af arbejdspladser i Danmark eller gøre det mere besværligt at bo på landet. Det er i modstrid med eksempelvis De Radikales ønske om flyafgifter.

4) Differentieret pension:

Retten til "værdig pension" var et centralt S-valgløfte. Regeringen vil begynde forhandlingerne, når overenskomstforhandlingerne er afsluttede. Flertallet er dog ikke på plads. De Radikale siger nej til tidligere pension, fordi der mangler arbejdskraft. Mette Frederiksen skal derfor formentlig overtale DF for at kunne indfri valgløftet.