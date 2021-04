OVERBLIK: Regeringen vil genindføre lyskryds for rejseregler

I aftaleudkast foreslår regeringen et system med forskellige regler for indrejse fra forskellige lande.

Regeringen vil forsøge at genindføre et farvesystem for, hvilke regler der gælder for ind- og udrejse fra forskellige lande. Det viser et udkast til en aftale, som regeringen har lavet.

Tirsdag mødes regeringen med partierne bag aftalen om en genåbning af Danmark for at opnå en enighed om reglerne for rejser.

Der er dermed kun tale om et oplæg fra regeringen, og det kan derfor godt ændre sig, når det skal forhandles med de andre partier.

Her er de grove træk i udkastet:

* Der lægges op til flere faser, som man kender det fra aftalen om genåbning.

- Første fase træder i kraft, når de nuværende rejserestriktioner udløber 21. april.

- Anden fase er ifølge udkastet "forventeligt" gældende fra 6. maj.

- Tredje fase skal gælde fra det øjeblik, alle borgere over 50 år eller i en sårbar gruppe er blevet tilbudt første stik med en vaccine. Det er forventeligt i midten af maj.

- Fjerde fase træder i kraft, når der er indført et EU-coronapas. Det forventes 26. juni.

* I udkastet lægges der op til, at de sidste tre faser kan rykke sig tidsmæssigt og kan justeres som følge af løbende drøftelser mellem partierne.

* I første fase foreslås det blandt andet:

- At udvide listen af anerkendelsesværdige formål for en rejse over grænsen.

- At lempe reglerne for danskere, der har en ødegård i Norden, således at disse ikke behøver at gå i isolation efter et besøg på ødegården.

- At lave en risikovurdering for hvert land baseret på incidens (antal smittede per 100.000 indbyggere, red.), positivprocent og testfrekvens.

- At genindføre en farveinddeling af lande baseret på den risikovurdering. Denne skala vil være gul, orange og rød. Den nye røde farve skal markere lande med "bekymrende varianter".

- At hvis et land har en gul farvekode, vil nogle andre og mere lempelige regler for indrejse gælde, end hvis landet er orange eller rød.

- Det omfatter blandt andet krav om isolation efter indrejse, og hvorvidt udlændinge uden anerkendelsesværdigt formål skal nægtes indrejse.

