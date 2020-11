OVERBLIK: Regeringen har flere gange skiftet strategi om smittede mink

Det sker, efter at coronavirus siden juni har spredt sig fra en enkelt minkfarm i Nordjylland til i alt 229 af landets over 1000 farme i flere dele af landet.

Tirsdag vil regeringen fremsætte et lovforslag, som skal give myndighederne hjemmel til at aflive både coronasyge og raske mink i Danmark.

Her kan du få overblik over sagen om coronasmitte blandt danske mink:

* 17. juni: Der bliver for første gang konstateret coronasmitte hos mink i en besætning i Hjørring. Dyrene bliver ud fra et forsigtighedsprincip aflivet.

* 19. juni: Statens Serum Institut bekræfter, at den coronavirus, der er fundet på minkfarmen i Hjørring, er den samme, som der er fundet hos minkavlere og coronasmittede på et lokalt plejehjem.

* 20. juni: Der konstateres coronasmitte på endnu en minkfarm i Nordjylland Minkene aflives.

* 1. juli: Der konstateres coronavirus på en tredje nordjysk minkfarm, hvor dyrene aflives.

* 7. juli: Regeringen ændrer strategi og beslutter, at smittede minkbesætninger ikke skal aflives. I stedet skal overvågning af smitten øges, og medarbejdere på farmene skal iføre sig værnemidler.

* 14. august: Der konstateres coronavirus på en fjerde nordjysk minkfarm. Dyrene skal ikke aflives, men farmens indhegning styrkes, og minkavlerne skal løbende tjekke, at ingen mink løber væk.

* 12. september: Antallet af coronaramte minkfarme stiger til 13.

* 20. september: Fødevarestyrelsen begynder at foretage uanmeldte kontrolbesøg på landets minkfarme.

* 1. oktober: 41 farme er smittede, og 20 farme er under mistanke. For første gang konstateres der også virus på en minkfarm på Læsø. Regeringen ændrer igen strategi og beslutter at aflive op mod en million mink på 100 farme.

* 7. oktober: Smitten bredt sig til 51 minkfarme - for første gang også til en farm i Midtjylland.

* 8. oktober: Der indgås en aftale om kompensation for aflivede mink. Aflivning af nu i alt 150 minkbesætninger kan dermed begynde - herunder både smittede farme og farme i en radius af 7,8 kilometer.

* 13. oktober: Fødevarestyrelsen præciserer, at minkavlerne kan deltage i aflivningen af deres egne mink.

* 16. oktober: Coronasmitten har spredt sig til over 100 minkfarme.

* 30. oktober: En række minkfarme, der har været ramt af corona, får lov at beholde dyr, der igen er raskmeldte, beslutter Fødevareministeriet.

* 31. oktober: 191 minkfarme er ramt af smitte, og 209 farme er inden for en sikkerhedsradius. Dermed skal hver tredje minkfarm i Danmark aflives.

* 2. november: Minkavlere og fødevareminister holder møde, efter problemer med aflivning hvor døde mink blev smidt på jorden på grund af mangel på containere.

* 4. november: Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyser, at alle Danmarks cirka 15 millioner mink skal aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker - og mutationen kan bringe vaccine i fare.

* 5. november: Myndighederne indfører restriktioner i syv nordjyske kommuner for at inddæmme muteret coronavirus.

* 6. november: Statens Serum Institut oplyser, at der er fundet fem forskellige minkvarianter af corona. I alt 214 personer har været smittet med dem. Kun mutationen cluster 5 er tilsyneladende problematisk. Den har 12 personer været smittet med - de kendte tilfælde er fra august.

* 7. november: Storbritannien indfører rejseforbud for alle, der rejser fra Danmark, på grund af coronaudbrud blandt danske mink.

* 8. november: Regeringen har ikke hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, der hverken er smittede eller inden for en sikkerhedsradius, skriver Berlingske. Regeringen svarer, at man fremsætter forslag om hastelov tirsdag.

* 9. november: Blå blok når til enighed om, at man ikke vil støtte den hastelov, som skal give regeringen lovhjemmel til at aflive alle danske mink.

* Regeringen beklager uklar kommunikation om manglende lovhjemmel.

* Antallet af smittede farme er steget til 229. Heraf er 102 aflivet. Yderligere 32 minkfarme er under mistanke for smitte.

* Landbrug & Fødevarer kritiserer Fødevarestyrelsens aflivning af mink og kalder den dyremishandling. Dyrenes Beskyttelse vil politianmelde eksempler på fejlagtig aflivning.