OVERBLIK: Reaktioner på økonomiaftale efterlyser flere penge

Læs her reaktioner på aftalen:

* Mona Striib, formand for FOA:

- Jeg er glad for at høre de overordnede takter i aftalen. Hvis vi vil have et bedre sundhedsvæsen, end vi har i dag, er det altafgørende, at vi får flere ansatte.

- Det er ikke nok. Beregninger viser, at sundhedsområdet har brug for to milliarder kroner i næste års budget.

- Det betyder, at der stadig mangler en halv milliard kroner for at dække det stigende antal ældre og børn og for at have råd til den nyeste medicin og den bedste behandling.

* Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre Psykiatri:

- Psykiatrien har massive problemer, og de står altså og blinker nu og her. Det er fint, at løftet om en tiårs plan bliver gentaget, men løfter og ord løser altså ikke den nedadgående spiral, som psykiatrien er inde i. Der er brug for handling nu.

* Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen:

- Der er blevet givet markant flere penge, end vi har set i de seneste knap ti års økonomiaftaler. Det er en positiv bevægelse væk fra tidligere års meget tynde økonomiaftaler.

- Men det betyder ikke, at vi vil få mere tid til patienterne eller mindre travlhed, for der er stadig et godt stykke vej til, at ressourcerne matcher opgaverne, der bliver ved med at vokse i omfang.

* Tormod Olsen, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioner:

- Jeg er stærkt forundret over, at behovet for et reelt løft ikke bliver taget seriøst. Personalet svigtes, når et alt for lavt bundniveau får lov at fortsætte.

- Selvfølgelig kan man glæde sig over, at presset ikke øges så voldsomt som tidligere år, men helt ærligt, situationen er uholdbar, og den burde være feset ind hos regeringen.

* Kirsten Normann Andersen, SF's sundhedsordfører:

- Regionernes økonomiaftale er en start på genopretning af sundhedssektoren, hvor der er tilføjet flere midler, end den tidligere regering gjorde. Men det er kun en begyndelse. Vi ser frem til at forhandle sundhedsreform og den tiårige psykiatriplan.