OVERBLIK: R vil have kultur og mere skov på finanslov

Her er, hvad De Radikale blandt andet foreslår:

* Der skal åbnes for mere udenlandsk arbejdskraft. Politisk leder Morten Østergaard henviser i Børsen til, at det er aftalt i forståelsespapiret, at virksomheder "hurtigt og ubureaukratisk" skal have lov til at hente mere faglært arbejdskraft fra udlandet.

* Inden 2050 vil De Radikale udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal i Danmark. Landbrugsjorden skal omdannes til skov, natur og græsenge, hvis det står til partiet.

De Radikale vil have den finansielle sektor til at betale den ene milliard, som initiativet vil koste i 2020. Det skal ske ved at forhøje selskabsskatten for den finansielle sektor.

* De Radikale foreslår, at der næste år skal bruges 208 millioner kroner på kultur.

De penge skal blandt andet gå til at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at blandt andet Nationalmuseet og Det Kongelige Teater skal spare to procent om året.

Derudover foreslår partiet blandt andet, at staten to gange om året skal finansiere indkøbet af en "bemærkelsesværdig dansk skønlitterær bog", som skal gives gratis væk på biblioteker eller hos boghandlere.

Kilder: Politiken, Børsen, Ritzau.