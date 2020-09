OVERBLIK: Prins Joachims jobstart blev ikke som ventet

Prins Joachim er fredag begyndt på jobbet som forsvarsattaché i Frankrig. Han fik stillingen i juni, og det var planen, at han skulle være begyndt 1. september.

Men sådan kom det ikke helt til at gå.

Her kan du få et overblik over prins Joachims vej til jobbet som forsvarsattaché i Paris:

* 10. juni 2020: Efter at have studeret et år på den franske militæruddannelse École Militaire får prins Joachim posten som forsvarsattaché i Frankrig. Prinsen får posten fra 1. september og tre år frem med mulighed for forlængelse.