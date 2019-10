OVERBLIK: Presset politi kan se frem til økonomisk støtte

Flere partier, herunder Socialdemokratiet, er klar til at finde ekstra ressourcer til politiet, så det får nemmere ved at håndtere de mange opgaver.

Her er et overblik over nogle af de tiltag, man allerede har foreslået fra politisk side for at hjælpe det pressede politi:

* Regeringen vil bruge 200 millioner kroner på at uddanne 150 flere betjente.

* Regeringen vil også afsætte 130 millioner kroner til, at betjente kan få udbetalt overarbejde i stedet for at holde fri.

* Samlet ønsker regeringen at finde 1,2 milliarder kroner ekstra til politiet i 2020 i finansloven.

* I øjeblikket forhandler regeringen sammen med sine støttepartier om næste års finanslov. Den skal være vedtaget i Folketinget inden nytår.

* I dette efterår skulle regeringen også have forhandlet om et nyt politiforlig for at komme frem til en fireårig politisk aftale, der skulle løbe fra 2020.

- Men på grund af de store udfordringer i politiet er forhandlingerne om et nyt politiforlig udskudt et års tid, så de først starter i efteråret 2020, og aftalen kommer til at løbe fra 2021.

* Da det seneste politiforlig blev indgået i 2015 af den daværende regering, valgte man for de fire efterfølgende år at tilføre politiet 1,9 milliarder kroner ekstra samlet set.

- De penge skulle blandt andet sikre en langtidsholdbar styrkelse af indsatsen mod terror, flere betjente til politiarbejde, styrket kontrol i grænseområderne og fremtidssikring af politiuddannelsen.

Kilder: Justitsministeriet, DR, Ritzau.