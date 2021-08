OVERBLIK: Præst tiltalt for drab på sin hustru

Få overblik over sagens forløb her:

Den 45-årige præst Thomas Gotthard er anklaget for at have dræbt sin hustru, Maria From Jakobsen. Tirsdag afholder Retten i Hillerød et retsmøde i forventning om, at Gotthard vil erkende sig skyldig.

* Det er Maria From Jakobsens søster, som melder hende savnet. Ifølge hendes mand, præsten Thomas Gotthard, havde hun forladt hjemmet dagen før - den 26. oktober.

* Senere får politiet mistanke om, at der er sket en forbrydelse. Og omkring tre uger efter - den 15. november - bliver Thomas Gotthard sigtet for drab.

* Han bliver varetægtsfængslet 16. november. Politiet mener, at der er grund til at tro, at han på fri fod vil lægge hindringer i vejen for efterforskningen.

* 18. november kommer det frem i offentligheden, at præsten i tiden efter det formodede drab har foretaget specielle søgninger på internettet.

Han søger blandt andet information om havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

* I familiens hus i Frederikssund finder politiet en mængde af de ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda.

Samtidig beder politiet borgere om hjælp med oplysninger om to biler og en trailer.

* Mens efterforskningen er i gang, fortsætter politiets søgning efter Maria From Jakobsens lig.

Foruden familiens hjem i Frederikssund har politiets teknikere finkæmmet deres sommerhus i Nykøbing Sjælland for spor. Dertil kommer eftersøgninger i flere naturområder på Sjælland.

* 31. december meddeler politiet, at man er ved at samle beviser til at føre en sag mod manden, selv om der endnu ikke er fundet et lig.

Politiet siger også, at man har en "god idé om", hvad ægtemandens motiv til drabet skulle have været, men røber ikke yderligere.

* 7. januar beder politiet endnu en gang om hjælp fra mulige vidner.

Efterforskningen har vist, at Thomas Gotthard den 6. november - 11 dage efter at Maria From Jacobsen forsvandt - skilte sig af med en blå fodertønde og en grå sækkevogn på Frederikssunds Genbrugsplads.

* 11. januar og 8. februar forlænges varetægtsfængslingen igen for lukkede døre. Efterfølgende vælger Gotthard at lade sin fængsling forlænge frivilligt.

* 19. april rejser anklagemyndigheden tiltale mod Thomas Gotthard. Han tiltales for manddrab og for usømmelig behandling af lig.

* 11. juni skriver flere medier, at manden over for politiet har tilstået.

* 18. juni meddelelser politiet, at man har fundet jordiske rester fra Maria From Jakobsen, og at man nu er sikker på, at hun er død.

* 3. august afgiver Thomas Gotthard forklaring ved Retten i Hillerød. Han nægter at forklare sig i et offentligt retsmøde, og dommer Betina Heldmann vælger af den grund af gennemføre retsmødet for lukkede døre.