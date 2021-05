OVERBLIK: Poul Schlüter var kendt for mindeværdige citater

Her er et udpluk:

- Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.

Dette citat kom til at forfølge Poul Schlüter. Fra Folketingets talerstol proklamerede han i 1989, at der ikke var noget at komme efter i sagen om de tamilske flygtninge, hvis ansøgninger om opholdstilladelser var blevet stillet i bero af daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen (K). Nogle år senere endte den såkaldte Tamil-sag i Rigsretten, og i januar 1993 indgav Poul Schlüter regeringens afskedsbegæring.

- Jeg er ikke så konservativ, at det gør noget.

Dette citat brugte Schlüter til at signalere imødekommenhed og forhandlingsvillighed. Noget som han fik brug for, da han i 1974 blev formand for De Konservative, som dengang var i indre splid efter en stor tilbagegang ved jordskredsvalget i 1973. Senere kunne han også bruge citatet til at overbevise De Radikale om, at det ville være en god idé at lade de borgerlige komme til magten, da S-regeringen under statsminister Anker Jørgensen (S) var kørt fast i 1982.

- Ideologi er noget bras.

Der findes forskellige udlægninger af, hvad Poul Schlüter egentlig har sagt. Én version lyder, at han i et interview med Berlingske skulle have sagt "ideologi er noget lort", men at det sidste ord blev ændret. En anden version lyder, at han sagde "ideologi er noget bras" på et repræsentantskabsmøde hos De Konservative. Den sidste version blev uanset hvad hængende i bevidstheden hos danskerne.

- Det går ufatteligt godt.

I april 1986 kunne man læse følgende med store typer på forsiden af Berlingske: "Schlüter gør status: Det går ufatteligt godt". Citatet refererer til Danmarks økonomiske situation, som der var ved at komme bedre styr på. Senere samme år måtte Schlüter-regeringen imidlertid lave "Kartoffelkuren", en økonomisk pakke, der skulle fremme opsparing og dysse ned for forbruget.

- Unionen er stendød.

Poul Schlüter kom med dette citat i 1986 om det europæiske samarbejde, som dengang stadig hed EF. Senere kom endnu flere lande med i EU-samarbejdet, men i et interview med Information i 1999, fastholdt Schlüter, at han havde ret.

- Dengang ville mange gerne have en føderation, men der skete et skifte midt i firserne, og retorikken blev dæmpet. Det mærkede man klart på topmøderne, sagde han dengang.

