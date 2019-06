OVERBLIK: Politiske kolleger ønsker Sass god bedring

Politiske venner, fjender og alt derimellem har mandag udsendt ønsker om god bedring til Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der har sygemeldt sig.

Som konsekvens af sygemeldingen står Sass Larsen ikke til rådighed som ministeremne, og han skriver selv på Facebook, at han har meddelt sin valgkreds, at han heller ikke ønsker at være kandidat ved næste valg.

Her er et overblik over de politiske reaktioner:

* Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, i en pressemeddelelse:

- Henrik Sass Larsen har en stor del af æren for, at Socialdemokratiet igen står med en mulighed for at kunne danne regering.

- Han har forsøgt at kæmpe sig tilbage, og det har jeg og mange andre støttet ham i, men det er desværre ikke lykkedes.

- Derfor er det også den rigtige beslutning, at Henrik nu sygemelder sig, og jeg håber, at det vil give den ro og den tid, der skal til, for at han kan blive rask. Jeg håber også, at alle nu vil respektere Henriks behov for fred og ro.

* Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en kommentar på Facebook:

- Kære Henrik. Det gør mig overordentlig trist, at du endnu ikke er ovenpå. Ved du har slidt og slæbt for at bringe dit parti i den position, I er i nu, hvor der forhandles regeringsdannelse. Kunne på det personlige plan i den grad unde dig at være med i netop det. Jeg ønsker dig alt det bedste. Håber virkelig, at alle respekterer dit ønske om fred. Bedste hilsner. Lars Løkke.

* Morten Østergaard, politisk leder af De Radikale, på Twitter:

- Skæbnen er hård ved Henrik Sass Larsen. Både sidst og denne gang havde jeg set frem til samarbejdet. Ikke fordi vi er enige. Slet ikke. Men fordi Henrik aldrig er løbet om hjørner med mig. Ligefrem. Til tider kynisk. Men altid mand af sit ord. God bedring makker.

* Kristian Jensen, næstformand i Venstre, på Twitter:

- Jeg er ked af, at Henrik stadig er syg. Uanset vores uenigheder er han en politiker, jeg altid har respekteret. God bedring Henrik Sass Larsen.

* Pelle Dragsted, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, på Twitter:

- Triste nyheder om Sass-Larsens sygemelding. Vi har haft vores uenigheder. Men han er også en politiker med klare holdninger og idéer. Og dem har vi brug for flere - ikke færre af. God bedring Henrik Sass Larsen.

* Søren Pind, tidligere justitsminister for Venstre og medvært med Henrik Sass Larsen i tv-programmet "Pind og Sass", på Twitter:

- Det kan godt være, at politik kun skal være for hårde nysere, der kan tåle alt. Men den jagt, der har været på Sass og hans omgivelser, har været klam og modbydelig.

- Der er ingen nåde længere - om Kampmann (tidligere statsminister Viggo Kampmann, red.) og Kragh (tidligere statsminister Jens Otto Kragh, red.) havde klaret det i dag, må man spørge sig selv om. Det er trist.