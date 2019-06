OVERBLIK: Politisk uenighed om børn af syrienkrigere skal hjem

De to børn er en del af en gruppe på 12 franske børn, der for to dage siden kom fra Syrien til Frankrig.

Børnene er evakueret i et tæt samarbejde mellem franske og danske myndigheder, oplyser Borgerservice til DR.

Mindst 13 danske børn og kvinder er registreret som danske i flygtningelejrene i Syrien.

Der arbejdes bag linjerne for at få danske børn af IS-krigere hjem i et samspil mellem flere ministerier. Læs mere her:

* Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice er der etableret en fælles myndighedsgruppe, hvor blandt andet Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, der arbejder for at få børnene hjem.

* I et skriftligt svar til DR skriver Borgerservice, at sagerne belyses enkeltvis, navnlig ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser, humanitære hensyn og vores retlige forpligtelser. På denne baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag.

* Politisk blev sagen om børn af IS-krigere ikke løst inden folketingsvalget 5. juni.

* Tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) gjorde det i juni klart over for Folketingets Retsudvalg, at Danmark på grund af sikkerhedssituationen "generelt har meget begrænset mulighed" for at hjælpe børnene.

* Enhedslisten ønsker, at børnene kommer til Danmark og mener, at de danske myndigheder har gjort for lidt for at hjælpe børnene hjem til Danmark.

* De Konservative og Dansk Folkeparti mener, at børn af danske fremmedkrigere kan blive en trussel, hvis de vender hjem. Ifølge De Konservatives Naser Khader vil "Danmark komme til at importere en sikkerhedstrussel".

* Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har udtalt, at danske embedsmænd eller soldater ikke skal sætte livet på spil for at få nogen hjem, men "børn er børn, og derfor vil det være en helt konkret vurdering fra sag til sag".

* Venstre ser ingen forpligtigelse til at hjælpe børnene, da det er forældrenes valg at tage derned, mens Socialdemokratiet mener, at man må se på de konkrete sager enkeltvis.

* Tidligere udlændinge - og integrationsminister Inger Støjberg (V) udtalte i april, at "børn, der er født i et område, hvor deres danske forældre er rejst ind i strid med et forbud, ikke bør blive danske".

KILDE: DR, Jyllands-Posten og Ritzau.