Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl , er blandt de politikere, der mandag kritiserer, at Danmark er blevet valplads for rivaliseringen mellem Iran og Saudi-Arabien.

OVERBLIK: Politisk fordømmelse af mulig spionage i Danmark

Flere personer er sigtet for spionage for Saudi-Arabien og Iran i Danmark. Politikere kritiserer handlingerne.

Tre ledende medlemmer af gruppen ASMLA, der kæmper for selvstændighed for en region i Iran, er sigtet for at spionere på vegne af Saudi-Arabien i Danmark.

I en sideløbende sag er der rejst sigtelse mod en iransk føringsofficer for spionage og forsøg på manddrab på vegne af Iran. Yderligere en person er i forvejen i den sag sigtet for at have medvirket til forberedelse af attentatforsøg.

Flere politikere fordømmer mandag i kraftige vendinger, at Iran og Saudi-Arabiens rivalisering udspiller sig i Danmark.

Læs politiske reaktioner her:

* Udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

- Alvorlig og komplet uacceptabel sag.

* Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen:

- Godt arbejde af PET. Vigtigt, at I passer på Danmark. At fremmede magters efterretningstjenester tilsyneladende udkæmper deres kampe på dansk jord er fuldstændig og aldeles uacceptabelt. Og det skal regeringen gøre krystalklart for dem.

* Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl:

- Godt vores efterretningstjenester er årvågne. Helt uhørt at fremmede magter udkæmper deres indbyrdes konflikter her til lands. Bør rejse debat om, at flere med disse sympatier bør rejse til de lande, de har sympati med. Ikke være her i Danmark!

* Politisk leder for De Radikale Morten Østergaard:

- Regeringen må i en skarp reaktion gøre det klart, at det er uacceptabelt, at både Saudi-Arabien og Irans efterretningstjenester angiveligt har agentaktivitet i Danmark. Vi vil ikke have jeres konflikt udkæmpet på dansk jord - heller ikke gennem spionage.

* Retsordfører for De Radikale Kristian Hegaard:

- Godt arbejde af PET, der har fanget spioner/agenter, der tilsyneladende har taget deres stridigheder med til Danmark. Uacceptabelt. Andres konflikt skal selvfølgelig ikke foregå i Danmark!

* Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm:

- Helt uacceptabelt at diktaturstaterne Iran og Saudi-Arabien har spioneret og overført deres beskidte konflikt til Danmark. Udenrigsministeren må sige klart fra.

* Rets- og udenrigsordfører for De Konservative Naser Khader:

- Den globale kamp mellem IRAN (shia-islam) og SAUDI (sunni-islam) nu også i Danmark.