OVERBLIK: Persongalleriet i spionsag fra Ringsted

Ulovlig tjeneste for udenlandske efterretningstjenester er omdrejningspunktet i to beslægtede sager om attentatplaner og spionage.

Den anden sag handler om indsamling af informationer til Saudi-Arabien. Foreløbig er fem mænd mistænkt. Læs om dem her:

* En 40-årig mand fra Norge med iransk baggrund er tiltalt for at have deltaget i planlægningen af et drab på en eksiliraner, der er bosat i Ringsted.

Samtidig er han tiltalt for at have spioneret for en iransk efterretningstjeneste i Danmark under forberedelserne af drabet.

Angiveligt har han over tre dage i september 2018 fotograferet og optaget video i området omkring eksiliranerens hjem.

De formodede planer om drab fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at iværksætte en storstilet politiaktion 28. september 2018.

Den norsk-iranske mand blev anholdt knap en måned senere i Sverige.

Siden har han været varetægtsfængslet.

* En føringsofficer fra en iransk efterretningstjeneste er sigtet for spionage og medvirken til planlægning af drabet på eksiliraneren i Ringsted.

Han menes at have givet ordrer og instruktioner til den medsigtede norsk-iraner, ligesom han ifølge politiet har været spionens kontaktperson og har modtaget billedmateriale fra ham.

Føringsofficeren blev i begyndelsen af februar 2020 varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Han menes at opholde sig i udlandet - højst sandsynligt i Iran.

* Tre ledende medlemmer af bevægelsen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz) er sigtet for spionage i Danmark til fordel for Saudi-Arabien samt for at have billiget et terrorangreb i Iran.

Spionagen for Saudi-Arabien fandt angiveligt sted fra 2012 til 2018, hvor de tre mænd indsamlede informationer om personer og virksomheder.

Sigtelsen for billigelse af terror går på, at de tre mistænkte på sociale medier har hyldet et terrorangreb begået mod en militærparade i Iran 22. september 2018. Både civile og soldater blev dræbt.

Den ene af de tre personer er eksiliraneren fra Ringsted, som angiveligt selv var udset som mål for et attentat arrangeret af Iran.

Han har en ledende rolle i ASMLA. Bevægelsen kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-regionen i Iran og anses af det iranske regime for at være en terrororganisation.

De tre mænd har været varetægtsfængslet siden 4. februar 2020.

Kilde: Anklagemyndigheden, Ritzau.