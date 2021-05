Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) præsenterede regeringens planer for et nyt udrejsecenter på Langeland. (Arkivfoto)

OVERBLIK: Penge og geografi førte udrejsecenter til Langeland

Et af regeringens argumenter for et udrejsecenter på Langeland er, at det er billigere end på øen Lindholm.

Onsdag oplyste regeringen, at den vil opføre et udrejsecenter på Langeland i det gamle asylcenter Holmegaard.

Regeringen har valgt en placering på det sydlige Langeland i stedet for eksempelvis den tidligere regerings forslag om et center på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det nye udspil er blevet mødt med kritik fra den lokale borgmester og borgere på Langeland og fra både oppositions- og støttepartier i Folketinget.

Her er regeringens argumenter for at placere udrejsecenteret på Langeland:

* Aflastning af Midtjylland.

Regeringen vil flytte omkring 130 af de 257 personer, der nu bor på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, til Langeland.

Regeringen har haft som selvstændigt mål at aflaste det område. I en pressemeddelelse onsdag sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

- Lokalsamfundet i Bording i Midtjylland har gennem længere tid været påvirket, og jeg er glad for, at vi nu kan aflaste dem.

De personer, der flyttes, skal være enlige på tålt ophold og udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet.

* Længere til by med over 1000 indbyggere.

Ved præsentationen af Holmegaard lagde regeringen vægt på, at Holmegaard ligger længere fra en by med over 1000 indbyggere end den nuværende Kærshovedgård.

Kærshovedgård ligger 6,5 kilometer til nærmeste by med over 1000 indbyggere, mens Holmegaard er 20 kilometer fra nærmeste by med over 1000 indbyggere.

Holmegaard ligger til gengæld omkring et par kilometer fra byen Bagenkop med omkring 450 indbyggere.

* Billigere end Lindholm.

Regeringen har blandt andet afvist en placering på øen Lindholm af hensyn til økonomi.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet ville det have kostet over en million kroner om året at have en beboer indkvarteret på centeret, hvis det blev placeret på Lindholm.

Den tilsvarende udgift på Langeland er ifølge ministeriet mindre end det halve.

I begge tilfælde gælder, at der ikke er medregnet udgifter til den øgede politiindsats på centeret og i nærområder.

Der er ikke oplyst noget sammenligneligt for den nuværende løsning på Kærshovedgård.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.