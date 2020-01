OVERBLIK: Patroner med lattergas kan medføre kvælning

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vil sætte ind over for misbrug af lattergas blandt unge.

Tirsdag er det ventet, at der lander en politisk aftale.

Læs mere om lattergas her:

* Det kemiske navn for lattergas er kvælstofforilte. Gassen fungerer for eksempel som drivgas til flødeskumschiffoner.

* Gaspatronerne indeholder den rene gas, der ikke er opblandet med ilt. Det er i modsætning til den lattergas, der bruges på hospitaler og hos tandlægen.

* Derfor er det også en myte, at det er ufarligt at indånde lattergas.

* Indånding af gas direkte fra gaspatroner kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og i værste tilfælde medføre kvælning.

* Rusen er ret kort, ofte blot et par minutter, og det kan få nogle til at sniffe flere gange i træk for at gøre rusen længere. Lattergas virker sløvende. Rusen kan minde om at blive fuld af alkohol.

* Det er i dag forbudt at sælge lattergaspatroner, hvis formålet eksempelvis er at blive påvirket. Alligevel ser brug af lattergaspatroner til det formål ud til at være en stigende tendens blandt unge.

Kilder: Erhvervsministeriet, Alt om stoffer.