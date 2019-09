OVERBLIK: Partifæller der ønsker Trane Nørby som næstformand

Ellen Trane Nørby meldte sig på banen mandag aften i et interview med avisen Danmark. Støjberg var 4. september den første til at melde sig som kandidat.

Få her et overblik over Venstre-medlemmer, der støtter Trane Nørby:

* Jan E. Jørgensen, EU-ordfører, til Ritzau:

- Ellen er en bedre kandidat end Inger. Inger er også god, men Ellen er bedre til at favne og have politik på alle hylder.

- Inger har meget politik på udlændingehylden, men ikke på så mange af de andre områder,

* Leif Krarup, formand for Venstre i Region Syddanmark, på Facebook:

- Ellen Trane Nørby er en dygtig og kompetent politiker. Som næstformand kan hun give et stærkt bidrag til at styrke og udvikle Venstres organisation.

* Bo Madsen, formand for Venstre i Region Hovedstaden, til Ritzau:

- Hun er den loyale partisoldat, som arbejder for det projekt, hun bliver sat i spidsen for. Så jeg tror også, at hun kan være en god samlende effekt for Venstre.

* Asger Christensen, europaparlamentariker for Venstre, på Facebook:

- Fuld opbakning til dig, kære Ellen! Tak for din evige og utrættelige støtte!

* Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre, til Jyllands-Posten:

- Hvis der er nogen, der kan være med til at give Venstre bredde, er det Ellen Trane Nørby. Hun er en samler og ikke én, der splitter. Det er meget værdifulde egenskaber, synes jeg.

Formandskandidat Jakob Ellemann-Jensen sagde, inden Trane Nørby meldte sig på banen, følgende om Støjberg til Jyllands-Posten:

- Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort.

Efter Trane Nørbys kandidatur har Ellemann-Jensen udtalt følgende:

- Jeg er sikker på, at hun (Trane Nørby, red.) vil kunne blive en aldeles glimrende og fremragende næstformand, og så er det en luksus at være i et parti, hvor vi kan stille flere superkvalificerede kandidater.

- Jeg vil helst have en af de to kandidater. Hvis der kommer en tredje kandidat, kan du være helt sikker på, at jeg også vil bakke vedkommende op.