OVERBLIK: Partifæller bakker op om Ellemann og Støjberg

Først annoncerede Jakob Ellemann-Jensen, at han vil være Venstres formand, og nu har Inger Støjberg fortalt, at hun ønsker at blive partiets næstformand.

Dermed kan de to partimedlemmer blive afløserne for Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, der for nylig meddelte, at de trækker sig som henholdsvis formand og næstformand.

Inden for de seneste dage har flere Venstre-medlemmer udtrykt deres støtte til kandidaterne til de to ledige poster.

Blandt andre har de tre nuværende folketingsmedlemmer Jacob Jensen, Erling Bonnesen og Karen Ellemann udtrykt deres støtte til Jakob Ellemann-Jensen. Også tidligere Venstre-minister Søren Pind har bakket op om Ellemann:

- Baren Kristian IV åbner igen på Højbro Plads, og Ellemann-Jensen bliver formand for Venstre. Det er som at være ung igen, skrev Søren Pind tirsdag på Twitter.

Også Inger Støjberg har mødt opbakning, og blandt støtterne har været de nuværende folketingsmedlemmer Karsten Lauritzen, Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen og Marcus Knuth. Jakob Ellemann-Jensen har også bakket op om Inger Støjberg som ny næstformand:

- Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort, sagde Jakob Ellemann-Jensen tirsdag til Jyllands-Posten.

Kombinationen Støjberg-Ellemann møder også opbakning fra folketingsmedlem Martin Geertsen, der på Twitter skriver:

- Det er - som vist bekendt for alle - Venstres landsmøde, som vælger vores formand og næstformand. Men Jakob Ellemann og Inger Støjberg kan være et fremragende match og en stærk duo til at lede vores parti. De repræsenterer tilsammen bredden i Venstre.

Formelt vil Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg først kunne blive udpeget ved Venstres ekstraordinære landsmøde 21. september.

Kilde: Twitter, Facebook, Jyllands-Posten, DR og Politiken.