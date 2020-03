OVERBLIK: Partier går til minister med klimaønskesedler

Et bredt flertal på Christiansborg blev i december enige om en klimalov, men det var blot første skridt i en proces mod at mindske dansk CO2-udledning.

Her skal partierne hver for sig præsentere deres ønsker til klimahandlingsplanen.

Planen skal konkretisere, hvordan klimalovens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 skal nås.

Her er hovedpunkterne i klimaloven:

* Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

* For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025. Det har været et centralt krav fra flere partier i den sidste del af forhandlingerne.

* Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå. Rådet har mandag anbefalet, at Danmark i 2025 bør skære CO2-udslippet mellem 50 og 54 procent målt i forhold til 1990.

* Hvert femte år skal der sættes et delmål med et tiårigt perspektiv. I 2025 skal der sættes et mål for 2035, i 2030 for 2040 og så videre.

* Et nyt delmål må ikke være mindre ambitiøst end det senest fastsatte delmål.

* Med loven bliver det vedtaget, at Klimarådet årligt skal følge op på, om den til enhver tid siddende regering er på rette vej med den førte politik.

* Klimarådet bliver også styrket og udvidet fra seks til otte medlemmer. Rådets midler bliver mere end fordoblet, og rådets uafhængighed styrkes ved, at rådet selv vælger ny formand og medlemmer.

* Klimaministeren skal hvert år i september fremlægge et klimaprogram med initiativer på kort og langt sigt, der viser, hvad regeringen gør for at nå klimalovens mål.

* Ministeren skal hvert år til en slags eksamen i Folketinget. Her vurderer Folketinget, om regeringens initiativer på området er tilstrækkelige.

* Reduktionerne i drivhusgasserne skal ske på dansk grund, fastslår loven. De nationale udledninger af CO2 opgøres i overensstemmelse med FN's regler.

* Mangler der til sidst nogle få procent til at nå målet om 70 procents reduktion, har partierne indført en sidste udvejsklausul. Her kan partierne mødes igen og finde andre løsninger - eksempelvis køb og annullering af CO2-kvoter - hvis det er nødvendigt for at nå målet.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.