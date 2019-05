OVERBLIK: Paludan kalder Mimi Jakobsen nazisvin i tv

Mimi Jakobsen: Jeg vil bare sige, at hele den retorik, du bruger - og jeg forstår godt, at du bruger den, for det er jo måden at komme i medierne på - men den er så ødelæggende. Og den minder mig virkelig meget om noget, der skete i 30'erne. Det, du siger - jeg kender ikke dig, og jeg skal ikke lære dig at kende - er så tæt på nazistiske tankegange.

Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, kaldte flere gange i en live tv-debat onsdag aften forhenværende minister og generalsekretær for Red Barnet Mimi Jakobsen for "nazisvin".

Og det er derfor jeg siger, at ét er det med muslimerne, men i går aftes stod du og sagde, at dårligt begavede mennesker - danskere - danskere, der er mindre godt begavet, er et problem i Danmark. Og så er det bare jeg siger: Hvad fanden mener du med det?

Rasmus Paludan: Jeg synes personligt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden. Så det er gensidigt.

Vært: Hvorfor?

Rasmus Paludan: Fordi hun hader en befolkningsgruppe rigtig meget.

Vært: Hvilken befolkningsgruppe?

Rasmus Paludan: Danskere.

Vært: Det har hun da aldrig sagt?

Rasmus Paludan: Det kan man jo se på, at dem der ønsker at ødelægge danskere - muslimer - dem sidder hun her og forsvarer. Så jeg synes, hun er en nazist.

Mimi Jakobsen: Det slipper du sgu ikke godt fra at sige om mig. Det kan jeg godt sige dig. Fandeme nej.

Rasmus Paludan: Jo, for du er et nazisvin.

Vært: Hvad sagde du? Prøv at gentage det.

Paludan: Jeg sagde, hun er et nazisvin, for hun sidder her trækker nazikortet. Det var hende, der startede, og hun sidder fuldstændig grundløst og hiver nazikortet frem, og så må man forvente, at det kommer tilbage igen.

Kilde: Aftenshowet.