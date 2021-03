OVERBLIK: P1-variant kan være mindre vaccinefølsom

Der er ingen kendt rejseaktivitet til udlandet for de pågældende, oplyser ministeren.

Læs mere om den brasilianske variant P1 her:

* I januar i år rapporterede både Brasilien og Japan om varianten P1. Den blev første gang fundet i den brasilianske by Manaus og hos rejsende fra Japan, der havde været i Brasilien.

* Varianten har ti mutationer i spike-proteinet, og særligt tre af dem er vigtige at holde øje med. Da varianten har mutationen N501Y, som også den britiske og den sydafrikanske variant har, er der stor mistanke om, at varianten P1 har øget smitsomhed. Det er dog ikke endeligt bevist.

* P1 har også mutationen E484K, som studier har forbundet med nedsat følsomhed over for antistoffer.

* Vaccinerne, der er godkendt til brug i Danmark, forventes at virke over for P1, men det kan være med nedsat effekt. Vaccinerne forventes stadig at beskytte mod alvorlig sygdom med covid-19.

* Det vides ikke, om varianten giver alvorligere sygdom, end det oprindelige virus medfører.

Kilder: Statens Serum Institut.