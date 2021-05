OVERBLIK: Otte udenlandske mænd er tiltalt i udbyttesagen

Der er rejst tiltale mod otte udlændinge i de to første spor, hvor flere af de tiltaltes advokater har oplyst, at de nægter sig skyldige. Der er endnu ikke taget stilling, om der skal rejses tiltale i det tredje spor.

De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel. Udover de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.

Læs om de tre straffesager her:

Første spor - anklage om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,7 milliarder kroner:

* Sanjay Shah: Er udpeget som hovedmanden. Sanjay Shah er en 50-årig brite, der bor i Dubai. Ifølge anklagemyndigheden fik Shah selv en gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen. Shah mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

* Anthony Mark Patterson: Er mistænkt for at være Shahs hjælper, og han har været ansat i flere af Sanjay Shahs selskaber. Den 50-årige brite fik ifølge anklagemyndigheden cirka 134 millioner kroner ved svindlen.

Andet spor - anklage om svindel for 1,1 milliard kroner gennem tysk bank:

* Matthew Richard Stein og Jerome Lhote: Er amerikanere på henholdsvis 53 og 47 år. De købte i 2012 den lille tyske bank North Channel Bank.

Ifølge anklagemyndigheden foregik svindlen med uberettiget refusion af udbytteskat for 1,1 milliard kroner gennem banken. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

I en civil sag i 2019 indgik de et forlig med Skattestyrelsen om at betale penge tilbage i udbyttesagen.

* Unavngiven amerikaner: Er også tiltalt i sagen. Han har anmodet om at få et navneforbud, hvilket der endnu ikke er taget stilling til.

* Graham McKenzie Horn, Anupe Dhorajiwala og Rajen Ranmal Shah: Trods navnet er den sidstnævnte 53-årige brite ikke i familie med Sanjay Shah.

Men ikke desto mindre har han ifølge Børsen arbejdet for ham og begyndte senere at arbejde sammen med de amerikanske bankejere. 44-årige britiske Dhorajiwala og 56-årige britiske McKenzie Horn har ligeledes arbejdet for Shah og sammen med bankejerne.

Ifølge anklagemyndigheden havde de tre briter i dette spor viden om, hvordan man kunne få det til at se ud som om, at man ejede aktier og uberettiget søge tilbageførsel af skat for dem.

Tredje spor:

* Det er kommet frem, at Bagmandspolitiet (Søik) fortsat efterforsker et tredje spor i udbyttesagen. Det er uvist, hvem der efterforskes imod i det tredje spor, og hvilket beløb der her er tale om.

Kilde: Anklagemyndigheden, anklageskrifter, Børsen, DR Nyheder.