OVERBLIK: Organisationer kvitterer for fremrykket genåbning

Endvidere er det aftalt, at loftet over forsamlinger fra 21. april hæves fra fem til ti indenfor og fra 10 til 50 udenfor.

Og så genåbnes indendørs idræt med et loft på 25 personer for børn og unge under 18 år.

Aftalen betyder også, at der igen kan komme op mod 500 fans tilbage på landets fodboldstadions under en tillempet model for superligaordningen.

Her kan du få et overblik over reaktioner fra forskellige organisationer.

* Katia K. Østergaard, direktør i Horesta, der er hotel- og restaurationserhvervets brancheorganisation:

- Aftenens forlig fjerner nogle af de panderynker, erhvervet har haft. Men bekymringerne er langt fra væk. Vi kan fortsat kigge ind i en periode, hvor vi er underlagt så stramme restriktioner, at det bliver svært at trække vejret.

* Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri (DI):

- Det er godt, at vi udnytter de lave smittetal til at hæve forsamlingsloftet, så vi igen kan se flere mennesker både i arbejdsmæssig sammenhæng og privat. Vi er meget tilfredse med, at der er blevet lyttet til vores ønske, for vi har brug for at se hinanden mere, selv om vi havde håbet, der var plads til at se flere mennesker indendørs også.

* Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv:

- Danskerne har opført sig ansvarligt, og derfor er det både godt og rigtigt, at der bliver genåbnet hurtigere end oprindeligt aftalt. Fortsætter smittetallene de positive takter, så forventer vi naturligvis, at der kommer nye aftaler, som vil mindske restriktionerne.

* Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF):

- Er sikker på, at der rundt omkring i Danmark sidder rigtig mange børn og unge, som glæder sig til at igen at kunne spille for eksempel badminton, bordtennis og basket eller til igen at kunne hoppe i svømmebassinet. Det har været savnet.

Kilder: Pressemeddelelser og Twitter.