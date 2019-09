OVERBLIK: Nyt tolkefirma har været kritiseret fra start

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag formiddag.

Justitsministeriets aftale med tolkeselskabet EasyTranslate A/S kan ikke opsiges, som det er nu - trods meldinger om adskillige problemer.

Her kan du blive klogere på aftalen og den kritik, der har været:

* Den tidligere tolkeordning var ikke baseret på et udbud. Efter ændringer i udbudsloven i 2016 blev det vurderet, at ydelserne var udbudspligtige.

* EasyTranslate A/S vandt i november 2018 kontrakten på 520 millioner kroner. De overtog opgaven 1. april.

* Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet er omfattet af aftalen.

* Det overordnede princip i udbuddet var at sikre et højere kvalitetsniveau for tolkene. Men EasyTranslate er blevet mødt af skarp kritik.

Her er nogle nedslag af kritikpunkterne:

* Retsmøder er blevet aflyst eller udskudt, fordi tolkene ikke er mødt op, og forsvarere har meldt om ringere kvalitet i tolkningen.

* Derudover har der være meldinger om, at regningerne er blevet dyrere, fordi tolkene kommer langvejs fra.

* Pressen har rapporteret om, at sigtede er blevet løsladt, og at nogle er sluppet for mulige bøder, da det ikke var muligt at skaffe tolke.

* Desuden er tolke blevet sendt til opgaver i det offentlige, selv om de ikke har gennemført obligatoriske sprogtest eller er sikkerhedsgodkendt.

* En stor gruppe tolke, der blev brugt før, er ikke tilknyttet EasyTranslate. De er utilfredse med en væsentlig lavere betaling hos firmaet.

* Der indgivet 172 klager over tolkeydelser fra firmaet EasyTranslate til virksomheden fra 1. april til 31. juli 2019. I samme periode er der bestilt 16.802 tolkninger.

* De fleste af de 172 klager handler om, at tolkene ikke er mødt op eller er kommet for sent.

* Rigspolitiet har tidligere bakket EasyTranslate op og sagt, at beretningerne om elendig og uforsvarlig tolkning i retssager ikke giver et dækkende billede.

* I et brev til Justitsministeren, der for nylig blev sendt, retter tidligere retspræsidenter fokus på, at tolkningen ved domstolene ofte er ganske mangelfuld - også inden EasyTranslate overtog.

Kilder: Politiken, Rigspolitiet, Berlingske, Folketinget, Justitsministeriet og Advokatsamfundet.