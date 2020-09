OVERBLIK: Nye partier skyder frem

Men selv med de nuværende tolv partier i Folketinget kaster flere og flere småpartier ind i kampen om at samle vælgererklæringer nok til at stille op ved næste valg. Senest Det Demokratiske Parti.

Der er i øjeblikket hele tolv partier repræsenteret i Folketinget. To af dem, Frie Grønne og Partiet Fremad, skal dog samle vælgererklæringer for at kunne stille op ved næste folketingsvalg.

Her er et udpluk af de nyetablerede partier:

* Veganerpartiet:

Partiet blev stiftet i oktober 2018, og i sidste uge blev partiets indsamlede vælgererklæringer godkendt, så det vil være på stemmesedlen ved næste valg.

Dagen efter valgte medstifter af og forperson for Veganerpartiet Michael Monberg at trække sig fra sin post. I stedet er Lisel Vad Olsson ny forperson for partiet.

Partiet fokuserer blandt andet på dyrevelfærd og en bæredygtig fødevareproduktion.

* Borgerlisten:

I front for partiet står finansmanden Klaus Riskær Pedersen, som ved valget sidste år forsøgte at komme i Folketinget med Partiet Klaus Riskær Pedersen.

Det lykkedes ikke partiet at få stemmer nok, og siden har partiet skiftet navn til Borgerlisten. For at blive opstillingsberettiget til næste valg, skal partiet starte forfra med at samle vælgererklæringer.

Selv om navnet er et andet, er politikken den samme. Borgerlisten vil stadig have fokus på klima, skat og velfærd.

* Partiet Fremad:

Simon Emil Ammitzbøll-Bille startede sammen med tidligere folketingsmedlem Christina Egelund Partiet Fremad i november sidste år.

Det skete oven på Folketingsvalget i juni, hvor hans daværende parti, Liberal Alliance, gik voldsomt tilbage.

Partiet fører en liberal økonomisk politik og går ind for en "fast og fair udlændingepolitik". Desuden går partiet ind for et stærkt EU.

* Lykkepartiet:

I slutningen af maj præsenterede tidligere medlem af Folketinget for Alternativet René Gade det nye parti. Det har ingen ideologi, og kandidaterne må inden for brede rammer mene, hvad de har lyst til.

Partiet vil arbejde for en grundlæggende ændring af demokratiet ved blandt andet at diktere, at statsministre og ministre ikke må sidde i Folketinget og ikke må udskrive folketingsvalg.

* Nyt Centrum-venstre:

I juni præsenterede tidligere imam Ahmed Akkari, der især blev kendt i den brede befolkning under Muhammed-krisen, og menneskerettighedseksperten Hanna Ziadeh deres nye parti.

Ifølge stifterne er Nyt Centrum-venstre "et lyserødt parti", der ønsker at gøre op med blokpolitik i dansk politik. Partiet er ifølge sig selv forkæmper for danske værdier, hvor ligestilling og ytringsfrihed bliver fremhævet.

* Hard Line:

Partiet Stram Kurs med den kontroversielle Rasmus Paludan blev opstillingsberettiget lige før folketingsvalget sidste år. Partiet kom dog ikke ind.

I marts måned bestemte Valgnævnet, at partiet Stram Kurs indtil september 2022 vil være udelukket fra at indsamle underskrifter for at blive opstillingsberettiget.

Derfor har Rasmus Paludan i juni stiftet et nye parti med navnet Hard Line, som er Stram Kurs på engelsk.

Partiets mærkesag er den samme, nemlig at islam skal forbydes, og muslimer skal sendes ud af landet.

* Frie Grønne:

I starten af september præsenterede det tidligere medlem af Alternativet og nuværende medlem af Folketinget, Sikandar Siddique partiet Frie Grønne, som han har stiftet med Uffe Elbæk og Niko Grünfeld.

Partiet kalder sig selv for antiracistisk og vil være kompromisløse i forhold til klimaet.

Selv om partiet allerede er repræsenteret i Folketinget, skal det alligevel samle det tilstrækkelige antal vælgererklæringer inden næste valg.

* Det Demokratiske Parti:

Partiet er stiftet i 2019, men er først lige blevet præsenteret for pressen.

Stifteren og formanden er Peter Hjorth, som stillede op til Folketinget for Partiet Klaus Riskær Pedersen ved sidste valg.

Det Demokratiske Parti mener, at blå blok ikke understøtter velfærden nok og ikke er ambitiøse nok på klimaets vegne. De to ting skal blandet andet finansieres ved at lave små Silicon Valley-lignende bobler i hele Danmark.