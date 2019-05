OVERBLIK: Nye Borgerlige jagter en platform i Folketinget

Partiet har ét byrådsmedlem, så det nationalkonservative parti skal forsøge at komme over spærregrænsen, så det kan cementere sig i dansk politik. Den uprøvede Pernille Vermund skal dog først igennem en lang valgkamp, før hun kan sejre.

Nye Borgerlige har overhalet Dansk Folkeparti udenom og står for en strammere udlændingepolitik, men kæmper med at blive kendt for mere end det.

Her kan du se, hvordan hun vil gøre det:

* Navn: Nye Borgerlige.

* Partibogstav: D.

* Partileder: Pernille Vermund. Født 3. december 1975 i København. Udannet arkitekt i København. Medlem af Helsingør Byråd for De Konservative fra 2009-2011. Stiftede i 2015 partiet Nye Borgerlige. Opstiller i Sydjyllands Storkreds.

* Valgresultat 2015: Eksisterede ikke.

* Seneste Voxmetermåling: 0,9 procent

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* Stram udlændingepolitik: Islam skal ikke have indflydelse i samfundet. Partiet har krav om asylstop, kriminelle udlændinge skal sendes ud efter én dom. Og så skal udlændinge, som opholder sig her i landet, forsørge sig selv.

Nye Borgerlige kalder kravene ufravigelige, partiet giver ikke opbakning til en regering, der ikke kan sige "ja" til kravene.

* Mere frihed og mindre skat: Nye Borgerlige vil give mere selvbestemmelse til danskerne. En række skatter og afgifter skal sænkes eller helt fjernes. Ingen ny regel skal indføres uden at der afskaffes to.

Partiet vil sænke skattetrykket med ti procent samt gøre den offentlige sektor mindre og den private større.

Derudover skal de lokale politistationer og mindre sygehuse tilbage.

* Folkeafstemning om EU: Partiet vil ud af EU, der har udviklet sig i en gal retning. Medlemslande mister selvbestemmelse.

Og EU kritiseres for at stå for centraliseret magt i Bruxelles. Flere regler og snærende lovgivning, som gør Danmark fattigere. Frihandlen skal dog bevares.

Derudover skal Danmark opsige eller fravige fra internationale konventioner, der svækker værdifællesskabet i Danmark.

* Ansvar for de socialt udsatte: Der skal være plads til, at udsatte kan leve et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Man skal tildeles en førtidspension efter et lægeligt skøn, hvis man er for syg eller nedslidt til at arbejde. Og psykisk syge skal i behandling og ikke på jobcentret.

Nye Borgerlige vil nedlægge jobcentrene og forhøje førtidspensionen. Alle skal have en folkepension, man kan leve for.

Kilder: Nye Borgerlige og Ritzau.