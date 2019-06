OVERBLIK: Ny regering vil skrotte planer om udlændingeø

Der er lagt op til en række nye tiltag på udlændinge- og flygtningeområdet i Danmark, efter at Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om en politisk aftale, der kan danne grundlag for en ny regering.

De fire partier blev sent tirsdag enige om det, Mette Frederiksen (S) kalder en "politisk forståelse". Papiret med navnet "Retfærdig retning for Danmark" betyder, at partiformanden kan blive statsminister for en ren socialdemokratisk regering.

Her følger et overblik over den kommende regerings planer på udlændinge- og flygtningeområdet:

* Paradigmeskiftet på udlændingeområdet består.

Den nye regering vil på centrale punkter holde fast i det paragdigmeskifte på udlændingeområdet, som VLAK-regeringen, S og DF blev enige om. Det betyder, at der er fokus på hjemsendelse og midlertidighed for flygtninge.

- Vi har fortsat et fokus på hjemsendelse og midlertidighed. Når du er flygtning og kommer til Danmark, så kan du opnå vores beskyttelse. Men når der er fred, så skal du hjem, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

* Fremme integrationen i Danmark.

Selv om paradigmeskiftet består, vil regeringen på flere punkter arbejde for at fremme integrationen for flygtninge, der er her midlertidigt.

Uanset hvor længe flygtninge opholder sig i Danmark, er målet, at de skal bidrage til samfundet, lære sproget og komme i job.

Regeringen vil herunder arbejde for, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus får mulighed for at tage videregående uddannelser.

* Flygtninge i arbejde kan blive i Danmark.

Flygtninge kan blive i Danmark, hvis de har et arbejde. Det kræver minimum to år ved samme arbejdsgiver, og at arbejdsgiveren vil beholde vedkommende. Det kan også godkendes ved andet job i samme branche på samme løn- og ansættelsesvilkår.

* Børnefamilier skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

Børnefamilierne skal i stedet bo et andet sted, der endnu ikke er sat navn på. Det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalinger fra Røde Kors og en rapport om forholdene på Sjælsmark, som Ombudsmanden har lavet.

* Udlændingeøen Lindholm bliver droppet.

Øen skulle have huset kriminelle udlændinge med udvisningsdom, men bliver ikke til noget. De dømte udlændinge skal dog heller ikke blive på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det er uvist, hvor det nye udrejsecenter skal placeres.

* Kvoteflygtninge kommer igen til Danmark.

Den nye regering vil åbne for kvoteflygtninge fra 2020, mens Danmark fra 2019 vil tage en mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge. Der er ikke sat tal på antallet fra 2020.

* 70 udviste børn får ny chance.

De 70 børn, der er kommet i klemme på grund af integrationsvurderinger fra 2016, får et vindue på tre måneder til at søge om familiesammenføring.

Socialdemokratiet har tidligere udtalt, at et af de 70 børn er den 14-årige pige Mint, som sidste år blev udvist til Thailand under stor mediebevågenhed.

* Et mere humant asylsystem med hjælp til flere.

Regeringen vil arbejde for på internationalt plan at lave et bedre system til at søge asyl. Derudover vil regeringen arbejde på at bremse flygtningestrømmene. Det skal blandt andet ske via et historisk økonomisk løft til Afrika i forbindelse med EU's næste budget.

Kilder: Politisk aftale "Retfærdig retning for Danmark" samt udtalelser tirsdag aften fra lederne af Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.