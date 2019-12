OVERBLIK: Ni terrormistænkte har brugt en dag i retten

Ni personer er blevet stillet for en dommer i sagen, der også ser ud til at trække tråd til Norge.

Kampklædt politi ransagede onsdag 20 adresser i Danmark, da det mistænkte flere for at være ved at planlægge et terrorangreb.

Få her et overblik over terrorsagen:

* 21 personer blev anholdt i forskellige dele af landet onsdag, hvor politiet foretog en række ransagninger.

* Politiet har ikke selv meldt ud, hvor aktionerne foregik, men medier har rapporteret om adresser i Aalborg, Aarhus, Greve, Gullestrup nord for Herning, Herlev, Husum, Munkebo nordøst for Odense og i Valby.

* Aktionen blev udført, fordi politiet havde en mistanke om, at en række personer var i færd med at planlægge et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv", fortalte politiet og PET på et pressemøde.

* Otte personer bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

* Én person blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense. Det skete for dobbeltlukkede døre, og det er således uvist, hvad anklagerne mod ham er. Han blev dog varetægtsfængslet foreløbigt frem til 9. januar.

* Ved grundlovsforhøret i København blev de sigtede opdelt i to grupper, da de ifølge politiet har stået for hver deres opgave i terrorplanlægningen. De er dog alle sigtet efter den alvorligste terrorparagraf - paragraf 114, stk. 1.

* Den ene gruppe på fire mænd og en kvinde stod angiveligt for at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition til brug ved en eller flere terrorhandlinger et ukendt sted i Danmark eller udlandet. De nægter sig alle skyldige. Sent torsdag aften er retsmødet endnu ikke ovre.

* Den anden gruppe på to mænd og en kvinde skulle blandt andet fremstille en bombe med det yderst farlige sprængstof TATP - som også kaldes "Satans mor" - lyder det i sigtelsen. Dommeren valgte torsdag aften at fængsle de tre indtil 8. januar. Mindst en af dem kærer kendelsen til landsretten.

* To af de tre, som ifølge sigtelsen har forsøgt at fremstille bomber, har tidligere på året siddet varetægtsfængslet i en sag om brandstiftelse på Amager.

* Den norske efterretningstjeneste PST har over for det norske medie NRK bekræftet, at der er forbindelse fra den danske aktion til en konkret person i Norge.

Kilder: Ritzau og anklager Sidsel Klixbüll.