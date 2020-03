OVERBLIK: Nattens tre vigtigste coronavirus-nyheder

Her kan du få et overblik over nattens tre vigtigste udviklinger i forbindelse med den globale coronaviruspandemi frem til klokken 06.00 søndag:

* Grønland indfører alkoholforbud midt i coronakrise.

Dele af Grønland indfører alkoholforbud med øjeblikkelig virkning frem til 15. april. Det sker for at beskytte børn, der er hjemme under coronaviruskrisen, fortæller landsstyreformand Kim Kielsen ifølge Sermitsiaq.AG. Forbuddet er gældende for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.