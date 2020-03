OVERBLIK: Nattens tre vigtigste coronavirus-nyheder

Her kan du få et overblik over nattens tre vigtigste udviklinger i forbindelse med den globale coronaviruspandemi frem til klokken 06.00 lørdag:

22 danskere var natten til lørdag dansk tid på vej fra Peru mod Europa. Syv er kommet med et tysk fly til Frankfurt, mens de 15 andre er om bord på et østrigsk fly med kurs mod Wien. Det oplyste Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter efter midnat. Al kommerciel luftfart til og fra Peru har været indstillet siden 15. marts, hvor Perus præsident indførte nødretstilstand.

* USA passerer 100.000 smittetilfælde som første land i verden.

104.661 personer er bekræftet smittet med coronavirus i USA. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt lørdag morgen. USA er dermed det første land, som passerer 100.000 smittetilfælde. 1706 personer smittet med coronavirus i USA er døde, heraf flest i delstaten New York.

* Finsk politi barrikaderer Helsinki for at bremse coronavirus.

Det finske politi har oprettet 30 kontrolposter på hovedveje for at holde hovedstadsregionen Uusimaa isoleret fra resten af landet. I tre uger vil regionen Uusimaa, hvor hovedstaden Helsinki ligger, være lukket for ind - og udrejse i forsøg på at inddæmme smittespredningen af coronavirus, skriver NTB. Den omfattende kontrol trådte i kraft ved midnat natten til lørdag.