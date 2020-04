OVERBLIK: Nattens tre vigtigste coronanyheder

Det seneste døgn er der registreret 884 dødsfald i USA. Det er det hidtil højeste antal dødsfald på et døgn i landet, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid. USA har samlet set over 5000 dødsfald som følge af virusset. Det er anden dag i træk, at USA registrerer over 800 dødsfald på et døgn.

Her kan du få et overblik over nattens tre vigtigste udviklinger i forbindelse med den globale coronaviruspandemi frem til klokken 06.00 torsdag:

* Klimatopmøde i Glasgow er udskudt.

FN's klimatopmøde COP26, der skulle have fundet sted i den skotske by Glasgow i november, udskydes til 2021 på grund af coronavirus. Det bekræftede den britiske regering i en meddelelse sent onsdag aften.

* WHO anbefaler at isolere smittede uden for hjemmet.

Det er en fatal fejl, når Danmark og andre europæiske lande råder personer med milde symptomer på coronavirus til at isolere sig i eget hjem. For faren for at smitte sine nærmeste er alt for stor. Sådan lyder kritikken fra eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), skriver Politiken.

Kilder: AFP, Reuters.