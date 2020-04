OVERBLIK: Nattens tre vigtigste coronanyheder

Her kan du få et overblik over nattens tre vigtigste udviklinger i forbindelse med den globale coronaviruspandemi frem til klokken 06.00 onsdag:

Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus. Det vedtog Folketinget med et bredt flertal sent tirsdag aften, da der blev stemt om en ændring af epidemiloven.

* Med 865 registrerer USA rekordmange døde på et enkelt døgn.

I løbet af de seneste 24 timer er 865 mennesker døde i USA som følge af coronavirus. Det viser tal fra Johns Hopkins University tirsdag aften amerikansk østkysttid. Dermed er dødstallet oppe på 3872. Tidligere tirsdag sagde præsident Donald Trump, at USA står foran to "smertefulde uger".

* FN ser pandemi som den værste krise siden Anden Verdenskrig.

Coronaviruspandemien er den værste globale krise siden Anden Verdenskrig. Det sagde FN's generalsekretær, António Guterres, natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP. Generalsekretæren udtrykte samtidig bekymring for, at viruskrisen kan udløse konflikter rundt omkring i verden.