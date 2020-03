OVERBLIK: Nattens tre vigtigste coronanyheder

Her kan du få et overblik over nattens tre vigtigste udviklinger i forbindelse med den globale coronaviruspandemi frem til klokken 06.00 tirsdag:

* Over 3000 personer er døde med coronavirus i USA.

USA har registreret 3040 døde som følge af coronavirus, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt tirsdag morgen. Samtidig er der registreret over 164.000 smittetilfælde. Mandag oplyste koordinatoren for Det Hvide Hus' særlige indsats mod coronavirus, at hvis USA håndterer coronaviruskrisen "stort set perfekt", vil under 200.000 mennesker dø.