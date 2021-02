OVERBLIK: Når unge bliver til drabsmænd

* 37 gange fra 1980 til 2019 er unge i alderen 15-17 år blevet dømt for at have slået et andet menneske ihjel.

Læs her, hvor mange teenagere under 18 år, der er blevet dømt for drab siden 1980:

En 16-årig dreng er kendt skyldig i drabet på en 18-årig mand under et slagsmål på en skaterbane i Gentofte.

* Heraf er 28 drenge mellem 16-17 år og ni piger i alderen 15-17 år blevet til drabsmænd.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik. Der skal tages højde for, at børn under den kriminelle lavalder på 15 år ikke indgår i disse tal.

Andre drab, som er begået af mindreårige:

* November 2015: En 17-årig dreng blev stukket ned i Hillerød efter at have aftalt at mødes for at slås med en 16-årig. Drengen døde efterfølgende på hospitalet. Den 16-årige blev idømt otte års fængsel.

* April 2015: En 20-årig mand blev stukket flere gange i halsen i Københavns Nordvestkvarter og døde efterfølgende. Mandens 15-årige søster tilstod drabet, men hun blev erklæret sindssyg og blev idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

* August 2014: En 77-årig pensionist blev dræbt ved kvælning i Lemvig. En 16-årig dreng blev kendt skyldig i drabet og idømt maksimalt fem år på en psykiatrisk afdeling.

* Juli 2011: En 13-årig dreng blev stukket ned i et slagsmål om en pige. Drengen døde kort tid efter. Den dreng, som førte kniven, var også 13 år og dermed under den kriminelle lavalder. Han blev derfor anbragt på en sikret institution.

* November 2003: En 14-årig pige dræbte sin 18-årige storebror med en brødkniv i Hundested. Pigen stak sin bror 37 gange, han døde på vej til hospitalet. Da pigen var under den kriminelle lavalder, blev hun placeret på en lukket institution.

Kilder: Danmarks Statistik, Ritzau, TV2 Lorry.