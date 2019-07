OVERBLIK: Når skarpe stemmer bliver dømt for racisme

Stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, lægger ikke skjul på, at han er stærkt kritisk over for islam og muslimer, og i en lang række videoer på YouTube har han givet udtryk for sine indvandrerkritiske holdninger.

På grund af udtalelserne i en af videoerne blev han i april idømt 14 dages betinget fængsel for brud på straffelovens § 266 b - også kendt som racismeparagraffen.

Her handlede det dog ikke om muslimer, men i stedet den sorte befolkning i Sydafrika og sorte menneskers intelligens. Dommen ankede Rasmus Paludan, og derfor skal Østre Landsret torsdag tage stilling i sagen.

Paludan er langt fra den første debattør, hvis udtalelser bliver vurderet i retssystemet. Læs her om tidligere sager om brud på straffelovens § 266 b:

* Mogens Glistrup, stifter af Fremskridtspartiet:

Blev i 2000 i Højesteret idømt syv dages betinget fængsel for i et tv-program blandt andet at have kaldt muslimer for "verdensforbrydere", der vil udsætte danskere for "kastrering og drab".

* Jesper Langballe, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti:

Blev i 2010 idømt ti dagbøder a 500 kroner for i et indlæg i Berlingske at have skrevet, at muslimske fædre "nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt".

Indlægget var en kommentar til en udtalelse af debattør og daværende formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard om, at "piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far".

* Lars Hedegaard, tidligere formand for Trykkefrihedsselskabet:

Blev i 2012 ved Højesteret frifundet for brud på straffelovens § 266 b for den ovennævnte udtalelse om, at "piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far".

Dermed omstødte Højesteret en afgørelse fra Østre Landsret, hvor Lars Hedegaard var blevet idømt en bøde på 5000 kroner i samme sag.

Højesteret begrundede frifindelsen med, at der ikke var bevis for, at Lars Hedegaard vidste, at hans udtalelse ville blive offentliggjort.

* Mogens Camre, tidligere folketingsmedlem og medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti:

Blev i 2016 idømt en bøde på 8000 kroner ved Østre Landsret (stadfæstelse af byrettens dom) for at have skrevet på Twitter:

- Om jødernes situation i Europa: Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.

Kilder: TV2, Ritzau.