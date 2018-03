OVERBLIK: Når mor og far slår ihjel

Det er politiets opfattelse, efter man har set nærmere på sagen, skriver politikredsen i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Nedenfor følger en oversigt over nogle af de seneste års sager, hvor forældre angiveligt er involveret i deres børns død.

* 9. januar 2017: En 45-årig familiefar slår angiveligt sin 42-årige kone og deres fire børn ihjel i et parcelhus i Amstrup Bakker ifølge Østjyllands Politi. Herefter vælger manden at tage sit eget liv.

* 30. oktober 2016: En 27-årig syrisk kvinde og hendes to døtre bliver fundet døde i en fryser i en lejlighed i Aabenraa. Kvindens mand, der også er far til børnene, er efterlyst internationalt og mistænkt for at have kvalt sin kone og børn.

* 3. august 2016: En 8-årig pige mistede livet, da hendes far kvalte hende i deres hjem i Korup. Faren tilstod senere drabet og blev idømt 14 års fængsel.

* 15. juni 2016: En niårig pige dør efter at være blevet hårdt såret i sit hjem i Bindslev i Vendsyssel. Omstændighederne er fortsat ikke klarlagt, men pigens 27-årige mor er sigtet for drab.

* 11. juni 2016: En halvandet år gammel dreng findes død i sin fars lejlighed i Albertslund af sin mor. Drengens far, som moren er skilt fra, er mistænkt for at have dræbt drengen. Faderen blev samme dag fundet død efter at være blevet ramt af et tog.

* 24. februar 2016: En 69-årig mand og en 25-årig kvinde blev fundet livløse på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte, hvor manden ifølge Nordsjællands Politi tog livet af sin datter og efterfølgende sig selv.

* 1. januar 2016: En 38-årig kvinde sprang ud fra sjette sal i en bygning på Rigshospitalet med sin fire måneder gamle søn i favnen. De omkom begge.

* 10. december 2015: En fireårig dreng findes død i en lejlighed i Aarhus. Moren indrømmer at have kvalt sønnen med en pude og forklarer sin ugerning med, at hun ikke længere kunne overskue, "hvordan han skulle få et godt liv".

* 15. oktober 2015: En 36-årig kvinde springer med sin knap toårige datter i favnen ud fra en lejlighed på tredje sal i Høje-Taastrup. Hverken mor eller datter overlever springet.