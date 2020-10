OVERBLIK: Musikere og teltudlejere får politisk hjælp

En aftale om at kompensere leverandører til fester, der er blevet aflyst, er indgået. Bliv klogere på den her.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) var klar i mælet 25. september: Leverandører til fester, der stod til at blive aflyst efter nye coronarestriktioner, skulle også have økonomisk hjælp fra staten.

Nu har regeringen så indgået en aftale på området med Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Her er aftalens hovedpunkter:

* Leverandører til private fester, der afholdes uden for private hjem, med mindst 50 deltagere får nu mulighed for at få kompensation for fester, der aflyses.

* Det kan for eksempel være musikere eller cateringfirmaer, der er hyret til bryllupper, konfirmationer eller fødselsdagsfester.

* Leverandørerne kan nu søge om at få del i to kompensationsordninger - den for selvstændige og den for virksomheders faste omkostninger.

* Kompensationen gælder fra 26. september, hvor forsamlingsforbuddet på over 50 personer blev udvidet til at gælde private arrangementer ude i byen. Den løber til 31. oktober, men kan forlænges, hvis forbuddet bliver det.

* Samtidig åbnes en "light"-udgave af kompensationsordningen for faste omkostninger. Her kan opnås op til 50 procent kompensation af faste omkostninger - for eksempel husleje. Det kan dog maksimalt udgøre 50.000 kroner per måned per virksomhed.

* I den oprindelige ordning kan virksomheder få kompensation på op til 80 procent af omkostningerne. I "light"-udgaven er der dog ikke et krav om revisorerklæring.

* Ordningen gælder fra 19. august til og med udgangen af oktober. Den kan forlænges, hvis forsamlingsforbuddet bliver det.

* Også leverandører, der måtte kassere letfordærvelige varer til arrangementer sidste weekend i september, kan blive kompenseret. Det skyldes, at forbuddet blev indført med kort varsel.

* Her kan opnås kompensationen for indkøbsprisen med omkostninger på varerne, som måtte kasseres på grund af kort holdbarhed. Virksomheder kan maksimalt få kompenseret 250.000 kroner for kasserede varer.

* Derudover fordobles en tidligere annonceret pulje, som caféer og barer, der er ramt af at skulle lukke klokken 22.00, kan søge om at få tilskud fra, til 200 millioner kroner i 2020.

* Beværtninger kan søge om et tilskud på op til 25.000 kroner per serveringssted, som kan bruges til at skabe øget aktivitet. For eksempel at sænke priserne.

Kilde: Erhvervsministeriet.