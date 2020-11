OVERBLIK: Minksagen fra ulovlig ordre til krav om ministerafgang

Her kan du få overblik over sagen, der er stærkt kritiseret på Christiansborg:

Presset stiger og stiger på statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S), efter at der er givet en ulovlig ordre om at aflive samtlige mink i Danmark.

Desuden indføres skrappere restriktioner i syv nordjyske kommuner med minkmutationer.

* 6. november: Fødevarestyrelsen gentager statsministerens besked i en mail til minkavlerne. Der står, at alle mink - også dem uden for sikkerhedszonerne - skal aflives hurtigst muligt. Altså også helt raske mink. Ordet "skal" står nævnt 31 gange.

* 8. november: Berlingske skriver, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kan regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

Ordlyden fra regeringen ændres. Før lød det, at alle mink skulle aflives. Denne dag siger fødevareministeren, at regeringen havde skrevet til minkavlerne "med en opfordring til at påbegynde aflivninger".

Fødevareministeren siger til ordførere i Folketingets partier, at regeringen vil fremsætte forslag om hastelov tirsdag 10. november, der kan give beføjelser til at kræve alle mink aflivet.

* 9. november: Blå blok bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige når til enighed om ikke at ville støtte hastebehandlingen af lovforlaget.

* Fødevareministeren beklager, at regeringen har været uklar i sin kommunikation om den manglende lovhjemmel.

* 10. november: Statsministeren og fødevareministeren siger, at de først i weekenden fandt ud af, at ordren var ulovlig. Mette Frederiksen beklager sagen, men hun siger, at det i sidste ende er Mogens Jensens ansvar.

Partierne i blå blok siger, at Mogens Jensen bør trække sig. Enhedslisten, der er blandt regeringens støttepartier, siger, at partiet "på ingen måde" kan garantere, at han kan blive siddende på sin post. Meldingen kommer fra politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til TV2.

Fødevareministeren siger, at han ikke trækker sig som minister.

* 11. november: Fødevareministeren er kaldt i samråd om minksagen. Her svarer han hverken på, hvornår han fik kendskab til, at der var tale om en ulovlig minkinstruks eller af hvem. Han henviser til, at det vil fremgå af en kommende redegørelse.

Mogens Jensen siger kun, at han fik beskeden om den manglende lovhjemmel i weekenden, men ikke hvilken dag. Mette Frederiksen har 10. november udtalt, at hun fik besked søndag 8. november.

* 13. november: Folketinget førstebehandler regeringens lovforslag, som blandt andet skal sikre den nødvendige lovhjemmel til at aflive alle mink. Der er støtte til lovforslaget fra regeringens støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten, selv om de kritiserer regeringen for ikke at have haft styr på lovgrundlaget.

De borgerlige partier støtter ikke lovforslaget, som det er fremsat. Oppositionen vil have Mogens Jensen til at bekræfte, at der begået lovbrud. Ministeren beklager, at der er "begået fejl" gentagne gange i debatten.

* 16. november: Regeringen, Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet indgår politisk aftale om et midlertidigt forbud mod mink. Dermed kan der laves et lovgrundlag for, at alle landets mink kan aflives.

* 17. november: Støttepartiet De Radikale sår tvivl om Mogens Jensens ministerfremtid grundet lovbruddet. Det ser "svært ud" for Mogens Jensen, siger politisk ordfører Andreas Steenberg (R) til Ritzau.

Mogens Jensen er igen i samråd om sagen. Han beklager endnu engang den manglende lovhjemmel, men henviser til, at der nu er lavet en politisk aftale, der skal bringe det i orden.

Ministeren siger desuden, at han søndag morgen/formiddag, altså 8. november, ringede rundt til partierne for at skaffe opbakning til en lovhjemmel. Han gentager, at der blev sendt et brev til minkavlerne. Det skulle være sendt mandag, men grundet en teknisk fejl skete det først tirsdag.

Mogens Jensen svarer stadig ikke på, hvornår han blev bekendt med den manglende lovhjemmel.

Kilde: TV2, DR, Ritzau.