OVERBLIK: Mindst 21 er varetægtsfængslet i terrorsager

Rejser til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat og planlægning af terrorangreb med bomber og våben.

Få et overblik over de verserende sager, vi kender, her:

Familier sigtet for terror:

* 6. og 7. februar 2021 slår politiet til i en stor anti-terroraktion i blandt andet Holbæk. 13 personer, som er i familie på kryds og tværs, varetægtsfængsles. De seks bliver dog løsladt igen 22. april, men er stadig sigtet i sagen. Sagens omdrejningspunkt er to brødre, der er mistænkt for at ville begå et terrorangreb i Danmark eller Tyskland. Brødrene, deres forældre og tre andre er de syv fortsat fængslede i sagen.

Mistænkt syrienkriger poserede med afhuggede hoveder:

* 17. december 2020 bliver en 32-årig dansk mand udleveret til Danmark efter knap et års fængsel i Tyrkiet. Han sigtes blandt andet for at have kæmpet for Islamisk Stat og have poseret foran afhuggede hoveder. Han nægter sig skyldig - men erkender sigtelse om at have opholdt sig i Syrien.

Kvindelig mistænkt syrienkriger:

* En kvinde på 22 år anholdes 7. juli 2020 i Københavns Lufthavn efter indrejse fra Tyrkiet. Hun sigtes for at have tilsluttet sig og kæmpet med Islamisk Stat i Syrien. Ved grundlovsforhøret nægtede hun sig skyldig. Sagen skal for retten til august 2021.

"Ensom ulv":

* En 24-årig mand anholdes 30. april 2020, kort efter at han havde købt et skydevåben, to magasiner og 50 patroner. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. I februar 2021 tiltaltes han for at have planlagt et terrorangreb i Danmark eller udlandet. Han handlede ifølge politiet på egen hånd - altså som en såkaldt "ensom ulv". Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal for retten.

Tiltalte eksiliranere:

* 3. februar 2020 anholdes tre mandlige eksiliranere, og de varetægtsfængsles dagen efter. I april 2021 tiltales de for at have finansieret og fremmet terror i Iran. De tre mænd menes at være ledende medlemmer af ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, der af Iran anses for at være en terrorbevægelse. De nægter sig skyldige. Sagen begynder 29. april.

Den store anti-terroraktion 11. december 2019:

* Seks personer sidder varetægtsfængslet og flere er sigtet, efter at politiet slog til i en aktion og anholdt over 20 personer landet over. Nogle er sigtet for at ville lave en bombe, mens andre er sigtet for at ville købe våben. De to sager står til at begynde i henholdsvis juni og november.

* En af de anholdte i aktionen er en mand med gambisk baggrund på Fyn. Han bliver i marts 2021 idømt to års fængsel for støtte Islamisk Stat ved blandt andet at have rådgivet tilhængere.

Mistænkt syrienkriger sigtet for landsforræderi:

* En 29-årig mand anholdes 11. november 2019 efter sin ankomst til Danmark. Han sigtes for at have truet med terror, offentligt at have tilskyndet til forbrydelser og at have opholdt sig i Syrien. Han har blandt andet skudt til måls mod plakater med flere prominente danske politikere. Senere er han også blevet sigtet for landsforræderi. Han nægter sig skyldig.

Tiltalt for hvervning via Facebook:

* En 28-årig mand anholdes 25. juni 2019 og varetægtsfængsles dagen efter. I februar 2021 tiltaltes han for at hverve en mand til Islamisk Stat i 2013 via Facebook og hjælpe manden til Syrien. Det er tidligere kommet frem, at han nægter sig skyldig. Sagen skal køre fra juni til august.

Kilder: Ritzau, Jyllands-Posten, politi og anklagemyndighed.