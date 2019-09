OVERBLIK: Milliarder på spil i tunge økonomiforhandlinger

I løbet af denne uge ventes en aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2020 at være forhandlet på plads.

Få et overblik over dem her:

* Kommunerne og regionerne står for langt hovedparten af danskernes kontakt med det offentlige.

* Hvert år skal de forhandle med regeringen om, hvor meget de må bruge og på hvad. Det er de penge, der skal gå til områder som sundhedssektor, institutioner og skoler.

* I 2019 lød kommunernes økonomiske ramme til service på 251,9 milliarder kroner. Dertil kom 17,8 milliarder kroner til anlæg - byggeri - dog eksklusive ældreboliger.

* I 2019 lød den økonomiske ramme for regionerne på 113,4 milliarder kroner til sundhedssektoren og 3,1 milliard kroner til regional udvikling.

* Normalt begynder forhandlingerne i slutningen af april. Valgkamp, regeringsdannelse og sommerferie betyder dog, at forhandlingerne først blev indledt 21. august.

* Udgangspunktet er, at en aftale skal være på plads i starten af september. Herefter skal kommuner og regioner udarbejde budgetter, der senest skal sendes til Finansministeriet 5. november.

* Kommunerne efterspørger "et betragteligt milliardbeløb" for at kunne løfte velfærden. Ikke mindst fordi udgifterne allerede er under pres fra den demografiske udvikling, der betyder, at der kommer flere og flere ældre.

* Regionerne efterspørger to milliarder kroner ekstra som minimum for at levere et løft af sundhedssektoren. Den er presset af den demografiske udvikling og stigende priser på medicin og nye, dyre behandlinger.

* Regeringen er gået til valg på et løft af velfærden.

Kilde: Ritzau.