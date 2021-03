OVERBLIK: Mette F.'s coronavendepunkt er udskudt en måned

Statsministeren nævnte i sin nytårstale påsken i starten af april som et muligt vendepunkt. Men under et besøg mandag formiddag i Helsingør knytter hun vendepunktet til en ny ambition for, hvornår alle over 50 år kan være vaccineret.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen nævner nu maj som et afgørende for fikspunkt for, hvornår coronasituationen kan vende.

Der ventes en stigning i antallet af indlagte til 870 i april. Det svarer til den hidtidige top under anden bølge i staten af januar.

Her kan du læse statsministerens udmeldinger:

* 1. januar - Nytårstalen.

- Vinteren bliver hård. Men for hver uge der går, vil stadig flere danskere være vaccineret. Påskedag er i år 4. april. Her vil årstiden igen hjælpe os. Vi vil være nået langt med vaccinationerne.

- Jeg tror, jeg håber, at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning, men et vendepunkt, siger hun.

* 22. februar - Måske bliver april ikke vendepunkt alligevel.

- Jeg sagde i min nytårstale, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Jeg tror, at marts - og måske april - kommer til at teste vores tålmodighed, skriver statsministeren på Facebook.

* 23. februar - Forbehold for april.

- Der er en række forbehold for beregningerne, der særligt efter midten af april bliver mere usikre, men det skønnes, at antallet af indlæggelser vil fortsætte med at stige, inden kurven knækker.

- Situationen fra april vil være anderledes. Blandt andet fordi flere er vaccineret - både blandt de ældre og sårbare og blandt personalet i sundhedsvæsenet - og fordi sæsonen skifter, skriver statsministeren på Facebook.

* 26. februar - Vendepunktet er massiv oprustning på vacciner.

- Forhåbentlig er vi et sted midt i maj, hvor vi har et meget mere åbent Danmark, end vi har nu. Og det regner jeg også med.

- Der er et springende punkt, når alle dem, der er i primær risiko, er vaccineret. Når vi har fået alle dem vaccineret, står vi i en anden situation, siger hun foran Øksnehallen i København, hvor der massevaccineres.

Efter planen vil alle ældre og særligt sårbare være vaccineret til maj. Det er de grupper, der lider mest og er i størst fare for at dø, hvis de får covid-19. Og det kan meget vel være her, at vaccinationerne har gjort det muligt at vende tilbage til et tæt på normalt liv, lyder det.

* 1. marts - Oppositionsleder håber også på maj.

- Nu håber jeg, at man vil lytte og ikke bare feje uenigheder af bordet. Og det er mit indtryk, at uenigheden på den lange bane egentlig ikke er så voldsomt stor, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V) før drøftelser om langsigtet genåbning.

Han mener, at hele samfundet som udgangspunkt kan være åbent i maj, hvis alle over 50 år og de særligt sårbare er vaccineret. Det tilslutter Frederiksen sig.

Ellemann mener, at Danmark kan åbnes gradvist hver 14. dag, såfremt der er styr på smitten.