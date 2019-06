OVERBLIK: Mette F. står over for ultimative krav

Kravene kan inddeles i to hovedkategorier i økonomi og udlændinge. Her kan du læse om de største knaster:

Mette Frederiksen har omvendt lovet, at "den brede udlændingepolitik står fast", og Socialdemokratiet har selv stemt for paradigmeskiftet.

De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og SF vil have afskaffet kontanthjælpsloftet, og sidstnævnte har gjort det til et ultimativt krav.

De fire støttepartier vil også afskaffe integrationsydelsen. Socialdemokratiet vil nedsætte en kommission, der skal se på mulighederne.

Desuden vil de have, at børnene på Sjælsmark skal have en bedre hverdag, hvilket Mette Frederiksen har åbnet for.

De Radikale og SF vil igen have 500 kvoteflygtninge til Danmark, mens Enhedslisten og Alternativet vil have 2000. S vil på et ubestemt tidspunkt modtage 500 om året igen.

* Økonomi:

De Radikale har et borgerligt økonomisk grundlag og vil have en politik, der øger det økonomiske råderum. Men Enhedslisten afviser en "asocial økonomisk politik, der øger uligheden og skærer i velfærden. Det er ufravigeligt."

Socialdemokratiet vil indføre en ret til tidligere tilbagetrækning for nedslidte. Men De Radikale har indgået en pensionsaftale med blå blok og vil have alle raske hænder til at bidrage på arbejdsmarkedet.

Desuden er der kravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Får SF ikke en plan for indførelsen af minimumsnormeringer i finansloven, vil partiet ikke stemme for den nye regerings første finanslov.

