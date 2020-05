OVERBLIK: Mette F. opstiller tre mål for genopretning

Her er et overblik over de tre principper:

1) Genopretningen af dansk økonomi skal være retfærdig.

I talen foreslår hun konkret, at der afsættes 30 milliarder kroner til renovering af den almene sektor. Det fremhæver Mette Frederiksen som "retfærdigt". Hun henviser til, at lejere kan få forbedret utidssvarende boliger og eksempelvis fjernet skimmelsvamp.

2) Genopretningen skal være grøn af hensyn til klimaet.

I talen fremhæver Mette Frederiksen konkret, at en del af pengene i forslaget om at renovere almene boliger skal gå til grønne tiltag. Det kan være udskiftning af oliefyr.

3) Genopretningen skal være økonomisk ansvarligt

I talen fremhæver Mette Frederiksen konkret, at de byggeprojekter, der sættes i gang som følge af forslaget om renovering af almene boliger vil skabe arbejdspladser. Det skal gavner beskæftigelsen.

Kilde: Statsministerens 1. maj-tale.