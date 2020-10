OVERBLIK: Mette F. foreslår skærpede straffe og klimamilliarder

* Politiet skal fremover kunne indføre et opholdsforbud for en hel gruppe af personer, der skaber utryghed ved eksempelvis en S-togstation eller parkeringsplads.

* Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes, skal det koste en bøde på 10.000 kroner første gang.

* Hvis den pågældende har gæld til det offentlige - det kan være ubetalte regninger for tidligere kriminalitet - skal politiet kunne tage jakker, ure, guldkæder og mobiltelefoner med det samme.

* Bliver opholdsforbuddet overtrådt endnu en gang, skal straffen være 30 dages fængsel.

Ti klimamilliarder frem til 2025:

* Et "grønt råderum" på to milliarder kroner årligt skal frem mod 2025 kunne bruges på grøn omstilling.

* Danmark skal bruge genopretningen oven på corona-nedlukningen på samtidig at få gang i den grønne omstilling.

* De i alt ti milliarder kroner frem til 2025 skal findes i finansloven og fra EU's genopretningsfond. Det bliver i talen ikke uddybet, hvad pengene mere konkret skal bruges på.

Syv kommuner får mere frihed på velfærdsområder:

* Syv kommuner skal have "fuldstændig frihed" på et udvalgt velfærdsområde. Det kan være folkeskolen, dagtilbud eller ældreområdet.

* Eksempelvis får Helsingør Kommune "fuldstændig frihed" på daginstitutionsområdet de næste tre år.

* Ud over Helsingør har regeringen indgået lignende aftaler med borgmestrene i Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg.

Nyt system med asylansøgere uden for Europa:

* Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for EU.

* Endnu er der ikke fundet nogle lande, der vil påtage sig opgaven, hvilket er den største hindring.

* Forslaget om at oprette et modtagecenter uden for Europa præsenterede Socialdemokratiet i 2018.