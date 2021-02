OVERBLIK: Mens vi kæmper mod corona

Nedlukning, restriktioner og sociale begrænsninger tager hårdt på mange mennesker i disse måneder.

Men mens vi venter på, at vejret bliver varmere, og flere får vaccinen mod coronavirus, så er der meget, som vidner om, at vi går bedre tider i møde.

Se her et overblik over udvalgte historier, der peger fremad:

* Igennem januar har Danmarks Indsamling samlet penge ind til coronakrisens børn, og det samlede beløb nåede op på 120.409.254 kroner.

Det skete lørdag aften, hvor det årlige indsamlingsshow blev afholdt på DR1.

Beløbet er en massiv stigning i forhold til sidste års indsamling, hvor der blev hevet omkring 82 millioner kroner hjem.

- Projekterne skal sørge for, at børnene får adgang til rent vand, at de kan komme i skole og få lægehjælp, og at der er voksne, der kan beskytte dem og give den omsorg, de mangler, siger Mulle Juul Korsholm, formand for Danmarks Indsamling, i en pressemeddelelse fra DR.

Det var 15. gang, at Danmarks Indsamling blev afholdt.

* Afghanistan modtog søndag 500.000 gratis vaccinedoser fra Indien af AstraZeneca-vaccinen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er den første vaccine, som Afghanistan modtog. Doserne er doneret af Indien, der masseproducerer vaccinen og har doneret til en lang række lav- og mellemindkomstlande som Myanmar, Nepal og Sri Lanka.

Også Kina donerer vacciner til lande, der har svært ved at få adgang, og ifølge Afghanistans vaccinechef, Ghulam Dastagir Nazari, vil de modtage 200.000 doser af Kina.

Afghanistan kan dog ikke begynde at vaccinere sin befolkning, før vaccinen er nødgodkendt til brug af WHO.

* Selv om det meste af Danmark fortsat er lukket ned for at stoppe spredningen af smitsomme virusvarianter, bliver der mandag åbnet lidt igen.

Her kan skolebørn i 0. til 4. klasse vende tilbage til klasseværelset og se deres kammerater og lærere. Samtidig åbner SFO'er og klubtilbud.

De yngste skolebørn har ikke været fysisk i skole siden 21. december.

- Det er benhårdt for børn at være hjemme uden samværet med kammeraterne og kontakten til lærerne og pædagogerne. Jeg er både glad og lettet over, at det kan lade sig gøre, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i forbindelse med beslutningen om at sende børnene tilbage.

* Også i Israel bliver der åbnet mere for samfundet efter en omfattende nedlukning.

Søndag åbnede barberer, frisører og andre små erhverv, efter at regeringen lukkede dem i december. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forklaringen er Israels offensive indsats for at få vaccineret dets borgere.

Siden december er flere end 3,4 millioner israelere ud af i alt 9 millioner blevet vaccineret mod coronavirus. Dermed er Israel det land i verden, der er længst fremme med at vaccinationer.

* I Storbritannien skynder myndighederne sig også lige nu for at få vaccineret så mange borgere som muligt, efter at den mere smitsomme virusvariant B117 har lagt ekstra pres på sundhedsvæsenet.

Søndag har flere end 12 millioner briter modtaget det første af i alt to stik med en coronavaccine. Det oplyser de britiske sundhedsmyndigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der bor flere end 60 millioner mennesker i Storbritannien.

Allerede inden søndagens opdatering kunne briterne dog glæde sig over, at over 17,5 procent af befolkningen er blevet vaccineret første gang. Fredag gjaldt det 5,6 procent af den danske befolkning.